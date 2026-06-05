Tera Girişim'in yatırımları arasında yer alan Kointra ve Monetari'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda; dijital varlıklar, tokenizasyon, kripto varlık düzenlemeleri ve yapay zekâ uygulamaları tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Gün boyu süren oturumlarda, dijital finans dünyasının yeni yol haritası uzman isimlerin değerlendirmeleriyle çizildi.

Etkinliğin en çok dikkat çeken bölümlerinden birini, Türkiye’de kripto varlık sektöründe başlayan yeni düzenleme dönemi ve uyum süreçlerinin ele alındığı regülasyon paneli oluşturdu. Sektör temsilcileri, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının karşılaşacağı operasyonel değişiklikleri ve küresel trendleri tartışırken, Avrupa Birliği ile Birleşik Arap Emirlikleri gibi olgun pazarlardaki uygulamaların Türkiye ekosistemine yansımalarını inceledi. Özellikle finansal şeffaflık açısından son dönemin en kritik gündem maddelerinden biri olan Travel Rule (Seyahat Kuralları) uygulamasının platformlar üzerindeki etkileri ve getireceği yükümlülükler detaylı şekilde analiz edildi.

Finansal piyasaların dijital dönüşümünde kritik rol oynayan tokenizasyon süreçleri de etkinliğin odak noktaları arasında yer aldı. Emtia ve fon tokenizasyonunun öne çıktığı oturumlarda, başta altın olmak üzere fiziksel varlıkların blockchain altyapısı üzerinde temsil edilmesinin yatırımcılara sunduğu erişilebilirlik ve likidite avantajları küresel örneklerle paylaşıldı. Yatırım fonlarının blockchain üzerinde dijitalleştirilmesinin, yatırımcı tabanını genişletirken sermaye piyasalarındaki dönüşümü nasıl hızlandıracağı yönündeki öngörüler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Teknolojinin geleceğini inşa eden yapay zekâ ve blockchain’in kesişim noktaları ise organizasyonun bir diğer vizyoner başlığı oldu. Yapay zekâ tabanlı projelerin iş dünyasında ve finans sektöründe oluşturduğu büyük dönüşümün incelendiği oturumlarda, AI destekli token projelerinin sürdürülebilirliği ve gerçek hayat senaryolarındaki kullanım alanları tartışıldı. Uzmanlar, yapay zekânın özellikle girişimcilik ekosisteminde operasyon yönetimi, verimlilik artışı ve stratejik karar alma mekanizmalarına sağladığı somut katkıları aktarırken, Tera Girişim, Kointra ve Monetari'nin bir araya getirdiği bu ekosistemin önümüzdeki süreçte yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına dikkat çekildi.