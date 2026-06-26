Analistler, aynı gün haftalık, aylık ve çeyreklik opsiyon kontratlarının birlikte sona ermesinin işlem hacmini artırabileceğini ve kısa vadede oynaklığı yükseltebileceğini belirtiyor. Bu tür dönemlerde piyasa yapıcıların pozisyonlarını dengelemesi nedeniyle Bitcoin fiyatında sert yön değişimleri görülebiliyor.

Alım Opsiyonları Baskın Ancak Risk Algısı Değişiyor

Piyasadaki açık pozisyonların önemli bölümünü yükseliş beklentisiyle alınan call (alım) opsiyonları oluşturuyor. Ancak son dönemde Bitcoin'in değer kaybetmesiyle birlikte bu kontratların önemli kısmının vade sonunda değersiz kalabileceği veya yatırımcıların pozisyonlarını kapatabileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık bazı yatırımcıların put (satış) opsiyonlarına yönelerek olası düşüşlere karşı korunmayı tercih ettiği belirtiliyor. Opsiyon piyasasında satış yönlü talebin artması, yatırımcıların kısa vadede daha temkinli bir görünüm benimsediğine işaret ediyor.

Maksimum Acı (Max Pain) Seviyesi Yakından İzleniyor

Opsiyon piyasasında yatırımcıların takip ettiği göstergelerden biri de "max pain" (maksimum acı) seviyesi. Bu seviye, opsiyonların en fazla kısmının değersiz sona erdiği fiyatı ifade ediyor. Bitcoin'in vade saatine yaklaşırken bu seviyeye doğru hareket etmesi, geçmiş dönemlerde de sıkça görülen bir piyasa davranışı olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte bu gösterge tek başına fiyat yönünü belirleyen bir unsur olarak kabul edilmiyor.

Uzmanlar: Volatilite Artabilir

Piyasa uzmanları, böylesine büyük hacimli bir opsiyon vadesinin ardından özellikle ABD işlem saatlerinde volatilitenin belirgin şekilde artabileceğine dikkat çekiyor. Likiditenin yoğunlaşması ve yatırımcıların yeni pozisyon açma eğilimi, Bitcoin'in kısa vadeli fiyat hareketlerini hızlandırabilir.

Uzmanlara göre vade sonrası oluşacak yeni pozisyonlanma, Bitcoin'in önümüzdeki günlerdeki yönü açısından da önemli sinyaller verecek. Yatırımcılar ise dev opsiyon kapanışının ardından piyasada oluşacak dengeyi ve fiyatın kritik destek-direnç seviyelerine vereceği tepkiyi yakından izliyor.