Askeri Yardımlar Askıya Alındı

Beyaz Saray kaynaklarına göre, Trump yönetimi Ukrayna’ya yapılması planlanan askeri yardımları süresiz olarak durdurdu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi CNN’e verdiği demeçte, "Başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz" dedi.

Başka bir yetkili ise askıya alma kararının, henüz Ukrayna’ya ulaşmamış tüm askeri teçhizat ve mali yardımları kapsadığını belirtti. Trump’ın, Zelenskiy ile yaşadığı gerginlik sonrasında Ukrayna liderinden kamuoyu önünde özür beklediği, ancak böyle bir adımın atılmamasının karar üzerinde etkili olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray’da Gerginlik Artıyor

Pazartesi akşam saatlerinde alınan kararın, ABD'nin Ukrayna üzerindeki diplomatik baskıyı artırma hamlelerinden biri olduğu belirtiliyor. Trump, Zelenskiy’nin “Amerikan halkına saygısızlık ettiğini” öne sürerken, Ukrayna lideri ise özür dilemesini gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CNN’e verdiği röportajda, "Zelenskiy'nin cuma günü Oval Ofis’te yaşanan tartışmadan dolayı özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek Beyaz Saray’ın tutumunu destekleyen açıklamalarda bulundu.

Oval Ofis’te Neler Yaşandı?

Trump ve Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis’te bir araya gelmiş, görüşme sırasında kameralar önünde gergin anlar yaşanmıştı. Planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray’dan tek başına ayrılmıştı. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan nadir toprak elementleri anlaşmasının da imzalanmadığı bildirildi.

ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri desteğini durdurma kararı, uluslararası arenada yankı uyandırırken, bu gelişmenin iki ülke ilişkilerine nasıl yansıyacağı merak konusu.