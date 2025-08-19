ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin başlıkları tartışmak için Beyaz Saray’da bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi sonrasında ilk sözü alan Trump, "Sizi burada ağırlamak büyük bir onur. Burası özel bir yer. Beyaz Saray, nereden gelirseniz gelin çok şey ifade eden ve gerçekten çok güzel bir yer. Bugün gerçekleşen tüm harika şeyler için teşekkür ederim. Ukrayna’daki katliamları sona erdirmek ve savaşı durdurmak için önemli görüşmeler yaptık. Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz: Çok basit bir amaç, öldürmeyi durdurmak, bu sorunu çözmek istiyoruz. Bir veya iki hafta içinde bir anlaşmaya varabiliriz. Bu korkunç savaşı sonlandırabileceğimize inanıyorum. Ben bu katliama son vermek istiyorum. Çok sayıda insan ölüyor ve onları kurtarmalıyız. Kurtarmalıyız. Hepimiz kalıcı bir barış için çalışırken acil bir ateşkesin olmasını tercih ederim" dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de dolaylı görüşme yaptığını aktararak, "Az önce Başkan Zelenskiy ile bir araya gelme şerefine nail oldum ve birçok konuyu ele aldık. Bugün Başkan Putin ile de dolaylı olarak görüştüm. Bu toplantının hemen ardından Putin’i arayacağız. Eminim ki sağlam, iyi, belki de harika bir toplantı olacak. Sonrasında üçlü bir anlaşma üzerinde çalışıp, bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Çünkü 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana böyle bir şey yaşanmadı" diye konuştu.

Trump ayrıca Avrupa liderlerine hitaben, "Bunlar büyük ülkelerin liderleri ve Avrupa’nın her yerinde saygı duyulan kişiler. Bence Avrupa’nın diğer ülkeleri adına da konuşuyorlar. Bugün, güvenlik dahil olmak üzere neredeyse her konuda bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.



Zelenskiy: "Güvenlik garantileri çok önemli"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de açıklamasında güvenlik taleplerini ön plana çıkarttı. Ukraynalı lider, "Ukrayna'nın yanında birçok ülke, halkımız ve hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz. Rusya'yı durdurun, bu savaşı durdurun, bunu konuştuk ve güvenlik garantileri hakkında daha fazla konuşacağız. ABD’nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Trump’a savaştaki esirler ve kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusundaki hassasiyetini de aktararak, "Esirlerin değiş tokuş edilmesi çok önemli. Kaçırılan çocuklarımızın ailelerine dönmesi için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu, halkımız için tarihi bir olay olabilir. Güvenlik garantileri, çocukların geri getirilmesi, savaşçılarımız ve sivillerimiz için yıllarca geçerli olacak taahhütler istiyoruz" dedi.



Rutte: "Ateşkes imzalanmalı"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşın geldiği noktada acil adım atılması çağrısı yaparak, "Şu anda bir çıkmazdayız Başkan Putin ile birlikte. Bu savaşı bir an evvel bitirmek için çalışmalıyız. Ukrayna’nın kalıcı bir barışa varması için sizinle birlikte çalışıyoruz" dedi.



Macron: "NATO devreye girmeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Avrupa’nın sorumluluğunu vurgulayarak, "Güvenilir bir Ukrayna ordusu şart. NATO’nun da burada destek vermesi gerek. Avrupalıların bu konuda üzerlerine düşeni yapacağını göstermesi gerek. Burada dürüst ve kalıcı bir barış için atılması gereken adımlar belli. Üçlü görüşmede bu iş sonuca bağlanmalı" ifadelerini kullandı.



Starmer: "Bu Beyaz Saray için bir ilk"

İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusuna vurgu yaparak, "Sadece Ukrayna'nın güvenliğinden bahsetmiyoruz. Avrupa'nın ve İngiltere'nin güvenliğinden de bahsediyoruz. Bu yüzden bu konu bu kadar önemli. Sayın Başkan, telefonda birkaç kez görüşmüştük, ancak şimdi masada oturup bu konuyu ilerletebiliyoruz. Gerçekten bu öğleden sonra doğru yaklaşımı sergileyerek, özellikle güvenlik garantileri konusunda gerçek bir ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Starmer ayrıca toplantının önemine değinerek, "Bu Beyaz Saray için bir ilk. Uzun zamandan beri hiç bu kadar lider bir araya gelmemişti" açıklamasını yaptı.



Von der Leyen: "Çocukların geri dönmesi önceliğimiz"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise açıklamasında, "Avrupalılar olarak dost ve müttefikler olarak buradayız. Katliamın durdurulması gerçekten ortak çıkarımızdır. Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. Ancak kaçırılan binlerce Ukrayna çocuğundan bahsettiğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Bir anne ve büyükanne olarak her bir çocuğun ailesine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Merz: "Ateşkes görmek istiyoruz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump'ın geçen hafta Alaska'da Putin ile görüşmesinin daha ciddi müzakerelerin önünü açtığını belirtti. Merz, Avrupalı liderlerin daha fazla görüşme yapılmadan önce ateşkes görmek istediğini yineleyerek, "Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım. Çünkü bugün yürüttüğümüz bu çabaların güvenilirliği, ciddi müzakerelerin başlangıcından itibaren, bir sonraki adımdan itibaren en azından ateşkesin sağlanmasına bağlı. Bu yönü vurgulamak istiyorum ve bir sonraki toplantıda, nerede olursa olsun, üçlü bir toplantı olması gereken bu toplantıda ateşkesin sağlanmasını istiyorum" dedi.



Meloni: "Barışa ulaşmak istiyorsak bunu birleşerek yapmamız gerek"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya verdikleri desteği ve barışa yönelik taleplerini dile getirdi. Meloni, "Bence bu önemli bir gün, yeni bir aşama. Çünkü 3 buçuk yıldır Rus tarafında diyaloga istekli olduğuna dair hiçbir işaret görmedik. Yani bir şeyler değişiyor. Bir şeyler değişti. Size teşekkürler. Ukrayna'nın, Ukraynalıların cesareti ve hepimizin Ukrayna'ya sağladığımız birlik sayesinde savaş alanında sağlanan duruşa da teşekkürler. Bunu belirtmemin nedeni, barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlatmak istememdir. Bu nedenle bugün çok güzel bir gün. İtalya'nın desteğine güvenebilirsiniz. Başından beri Ukrayna'nın yanındayız ve barışa yönelik çabalarınızı kesinlikle destekliyoruz" dedi.



Stubb: "Son iki haftada daha fazla ilerleme kaydettik"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, barış sürecindeki ilerlemeyi vurgulayarak, "Son iki hafta içinde bu savaşı sona erdirmek için son 3 buçuk yılda elde ettiğimizden daha fazla ilerleme kaydettik. Bence bu toplantıdan çıkması gereken sonuç, güvenlik garantileri kapsamında bir adım olmalı. Sizinle, Başkan Putin’le, Başkan Zelenskiy’le gerçekleşmesi gereken üçlü görüşmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Stubb ayrıca, "Rusya ile 800 millik sınırımız var, tarihi tecrübelerimiz var. 1944’te çözüm bulduk, 2025’te de kalıcı ve adil bir barış için çözüm bulabileceğimize inanıyorum" dedi.