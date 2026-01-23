Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından kullanıma sunulan ve son yıllardaki gelişimiyle dikkat çeken Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY, 2025 yılını başarılı sonuçlarla tamamladı. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar sayılarında önemli büyümeler gerçekleştiren TROY, toplam kart sayısında %80 artış kaydederek 90 milyona ulaştı. TROY logolu kartlar ile 2025 yılında gerçekleştirilen toplam işlem tutarı ise bir önceki yıla göre %125’lik büyüme gösterdi ve 4,8 trilyon TL’ye erişti. Kaydedilen bu gelişimle TROY’un tutarsal pazar payı bir önceki yıla göre 7 puan artarak %25,3 oldu.

2026 yılında hedef: %30 pazar payı

Her 4 kartlı harcamanın 1’ini gerçekleştirir hacme ulaşan TROY, yeni entegrasyon çalışmaları ve iş birlikleriyle gelişimini sürdürmeyi ve pazar payını %30’a hedefliyor. Türkiye’de tüm ticaret noktalarında ve e-ticaret platformlarında %100 geçerlilikte bulunan ve yaygın kullanıma sahip olan TROY’un uluslararası e-ticaret platformlarında da yaygınlaşması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu yönde 2025 yılında atılmış önemli adımlardan biri olarak Google Play entegrasyonu gerçekleştirilmiş ve TROY’la bu platformda ödemelerin yapılabilmesi sağlanmıştı. Uluslararası platformlara yönelik yeni entegrasyon çalışmalarının ve iş birliklerinin gerçekleştirilerek yurtdışı e-ticaret platformlarında da geçerliliğin daha yukarı taşınması amaçlanıyor.

Finansal teknolojilerde bağımsızlık ve dijital ödemeler ekosistemimizin gelişimi için kritik rol üstelenen TROY, gerçekleştirdiği tüketici kampanyalarıyla kullanıcılarına da kazandırıyor. 2025 yılında farklı sektörlerde gerçekleştirilen kampanyaların yeni yılda da artarak sürdürülmesi planlanıyor. “Herkesin TROY’u olsun, önceliği TROY olsun” ilkesiyle yürütülen çalışmalar, finansal kurumlarla iş birlikleri ve tüketiciye avantaj sunan kampanyalarla TROY’un pazar payının %30’un üzerine taşınması hedefleniyor.