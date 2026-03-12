Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, limonda üretim miktarı, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanacak. Bu düzenlemenin, piyasada tüketicinin ürüne daha uygun fiyatlarla erişimini sağlamaya yönelik olduğu belirtildi.

Öte yandan yerli üreticiyi korumak amacıyla limonun hasat dönemi gözetilerek 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yapılacak ithalatlarda gümrük vergisi oranı yeniden yüzde 54’e çıkarılacak. Bu oran, Türkiye’nin uluslararası taahhütleri kapsamında uygulanabilecek en yüksek vergi seviyesi olarak ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasının öncelikli hedeflerden biri olduğu vurgulanarak, iç ve dış piyasaların yakından takip edildiği belirtildi. Ticaret Bakanlığı, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve hem üreticinin hem de tüketicinin korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini bildirdi.