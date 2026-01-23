Gıda, hijyen, giyim, bebek ve barınma malzemelerinden oluşan yardımların, El-Ariş Limanı’ndan tırlara yüklenerek Mısır Kızılayı koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye ulaştırılması planlanıyor.

Uğurlama törenine Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık ve Kızılay yetkilileri katıldı. Törende konuşan Tanık, Gazze’de yaşanan insani krizin en ağır bedelini çocuklar, yaşlılar ve hastaların ödediğini belirterek, “Bir yerde sofralar kurulurken, başka bir yerde sofraların hiç kurulamaması insanın içini yakıyor” dedi.

Son dönemde etkili olan yağmur, sel ve sert rüzgarların, yerinden edilmiş ailelerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığına dikkat çeken Tanık, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye uzanan bir iyilik köprüsü kurduklarını vurguladı.

Türk Kızılay’ın bugüne kadar Gazze’ye 20 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını belirten Tanık, aşevleri aracılığıyla her gün 30 bin ila 40 bin öğün sıcak yemek dağıtıldığını, toplamda ise yaklaşık 11 milyon öğünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Ramazan ayının yaklaşmasına da değinen Tanık, “Uğurladığımız bu gemi yalnızca bir yardım seferi değil, Ramazan’ın ruhuna yakışan bir gönül seferidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte protokol üyeleri gemiyi selamladı ve 20. İyilik Gemisi Gazze yolculuğu için limandan ayrıldı.