Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Başakşehir'i 5-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
45+1. dakikada sağ kanattan Ballet'in ceza sahasına gönderdiği ortada, Ömer Ali'nin müdahalesi sonrası Emin Bayram'a çarpan top ağlara gitti. 1-0
52. dakika ceza sahası dışının sağ çaprazından Furkan'ın ortasında Orban kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
56. dakikada Ballet'in pasında ceza sahası sağında topla buluşan Krasniqi'nin ortasında kale önünde Orban, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-0
75. dakika sağ kanattan ceza sahasına giren Krasniqi, pasını Orban'a attı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 4-0
84. dakikada Ali Turap'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Raveloson'ın ortasında Diagne, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Tuğberk Curbay, Bahtiyar Birici
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, David Bates, Lumbardh Dellova, Ermal Krasniqi (Ali Turap Bülbül dk. 80), Umut Meraş, Rayan Raveleson, Furkan Soyalp (Cem Üstündağ dk. 85), Samuel Ballet (Rayan Lutin dk. 85), Mohamed Khalil (Amadou Cisse dk. 63), Dia Saba, Gift Orban (Mbaye Diagne dk. 80)
Yedekler: Miraç Acer, Mehmet Yeşil, Burak Bozan, Kahraman Demirtaş, Berk Kızıldemir
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Başakşehir: Deniz Dilmen, Jeremy Opoku, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner (Michal Karbownik dk. 46), Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev (Ivan Brnic dk. 64), Jakub Kaluzinski (Berat Yıldırım dk. 46), Umut Güneş, Christantus Operi, Andreas Skov Olsen (Yusuf Sarı dk. 46), Eldor Shomurodov (Berkay Özcan dk. 83)
Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Davie Selke, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Emin Bayram (dk. 45+1 k.k.), Gift Orban (dk. 52, 56 ve 75), Mbaye Diagne (dk. 84) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Ermal Krasniqi (Amed Sportif Faaliyetler), Christantus Operi, Umut Güneş (Başakşehir)