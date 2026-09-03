Trendyol Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 5 Eylül Cumartesi, 6 Eylül Pazar ve 7 Eylül Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın ilk açılış maçında lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. Haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Hafta Göztepe - Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Başakşehir - Galatasaray
5 Eylül Cumartesi
17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
6 Eylül Pazar
17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler
17.00 Çorum FK - Eyüpspor
20.00 Kocaelispor - Samsunspor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği
7 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor