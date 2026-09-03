Trendyol Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 5 Eylül Cumartesi, 6 Eylül Pazar ve 7 Eylül Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın ilk açılış maçında lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. Haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Hafta Göztepe - Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Başakşehir - Galatasaray

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Eylül Pazar

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

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17.00 Çorum FK - Eyüpspor

20.00 Kocaelispor - Samsunspor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor