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Kayseri'de düzenlenen ümitler il seçmelerinde dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

Taekwondo İl Temsilciliği'nin 2026 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Kayseri İl Seçmeleri yapıldı. 4-5 Eylül tarihlerinde Hacılar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Ümitler Şahin Mutlu Taekwondo İl Seçmeleri'ne 20'ye yakın kulüpten 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek yaptığı açıklamasında 'Şampiyonaya katılan kulüplerimize teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımı kutluyorum. Bu şampiyonada dereceye giren sporcularımız, önümüzdeki günlerde Sivas ilinde düzenlenecek olan doğu grupları Taekwondo Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar' dedi.

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