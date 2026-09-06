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Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha'da oynanan ve Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Onur Bingöl'ün yönettiği karşılaşmaya etkili başlayan Malatya temsilcisi, aradığı golü 11. dakikada buldu. Yeni transfer Enes Nalbantoğlu, kaydettiği golle sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.

TFF 3. Lig'de 2026-2027 sezonunun heyecanı başladı. Nesine 3.Lig 3. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor, sezonun ilk haftasında Diyarbekirspor'a konuk oldu.

Malatya Yeşilyurt Spor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

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