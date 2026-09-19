Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında topu yarı sahadan alan Muhammed Salah'ın ilerleyip kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
9. dakikada Dju'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Salah'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından az farkla dışarı çıktı.
35. dakikada Galatasaray'ın sağ taraftan kullanılan korner atışında Pina, kafasından kaleyi giden topu Dju çizgi üzerinde çıkardı.
37. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Ismail Jakobs'un sol çaprazdan vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çıkardı.
39. dakikada Muhammed Salah'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saviolo'nun bekletmeden ayağının içiyle uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gitti. 2-0
44. dakikada Dju, Davinson Sanchez'den kaptığı topla ceza sahası içine girdi ve pasını Muhammed Salah'a aktardı. Salah, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Saviola, Muhammed Salah, Dju
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Cabral, Ozan Tufan, Aral Şimşir, Umut Nayir, Onuachu, Metehan Mimaroğlu
Teknik Direktör: Thomas Reis
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül
Yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Muhammed Salah (dk. 4 ve 44), Saviolo (dk. 39) (Trabzonspor)