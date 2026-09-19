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Goller: Muhammed Salah (dk. 4 ve 44), Saviolo (dk. 39) (Trabzonspor)

44. dakikada Dju, Davinson Sanchez'den kaptığı topla ceza sahası içine girdi ve pasını Muhammed Salah'a aktardı. Salah, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Trendyol Süper Lig: Başakşehir: 1 - Gençlerbirlği: 0 (Maç devam ediyor)

9. dakikada Dju'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Salah'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından az farkla dışarı çıktı.

4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında topu yarı sahadan alan Muhammed Salah'ın ilerleyip kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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