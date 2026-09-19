TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Elazığspor, evinde Aliağa FK'yı 5-0 yendi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Sinan Özcan, Akın Karabacak, Erdem Tanış
Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (Barış dk. 78), Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen (Çağlayan dk. 85), Hakan Yavuz (Muhammed dk. 81), Kemal Rüzgar, Onur Eriş, Erhan Kartal, Alperen Pak (İsmail Esat dk. 86), Mert Örnek (Enes dk. 78)
Aliağa FK: Samet Karabatak (Halil dk. 46), Harun Kaya, Ahmet Metin Arslan, Okan Derici (Emrehan dk. 56), Muhammed Mustafa Yıldırım (Batuhan dk. 56), İzzet Furkan Malak (Furkan dk. 85), Muammer Sarıkaya, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Yusuf Erdem Gümüş, Mustafa Tahir Babaoğlu (Mehmet dk. 56)
Goller: Mert (dk. 12 ve 19), Kemal (dk. 35), Veli (dk. 53), Barış (dk. 90) (Elazığspor)
Sarı kart: Feyyaz (Elazığspor)