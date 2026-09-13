TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü SK'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TFF 2. Lig'in 2. haftasında sahasında Sakaryaspor, Adana 01 Futbol Kulübü SK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, 'İkinci yarı oyuna giren arkadaşlarımızın da ritmiyle, oyunun ritmi de düzeldi. Rakibe son 15-20 dakika ciddi baskılar kurduk. Rakibin 10 kişi kalması da bizim zorlamamız ile oldu' dedi

'Rakibe son 15-20 dakika ciddi baskılar kurduk '

Ümit Bozkurt, ilk yarıdaki durgun takımın yapılan değişiklikler ve taraftarında etkisiyle ikinci yarıda kendine geldiğinden ve bu sayede galibiyeti elde ettiklerinden bahsederken, 'Yepyeni bir takım ve bu takımın ilk kez taraftarının önüne çıkarak taraftarla buluşması bizim için değerliydi. İlk yarı biraz daha durgunduk, ikinci yarı biraz daha oyunu zorlamamız gerektiğini fakat maçın 90 dakika olduğunu, disiplinden kopmadan, muhtemel değişiklikler ile birlikte bu işi başarabileceğimizi takımımızla paylaştık. İkinci yarı oyuna giren arkadaşlarımızın da ritmiyle, oyunun ritmi de düzeldi. Rakibe son 15-20 dakika ciddi baskılar kurduk. Rakibin 10 kişi kalması da bizim zorlamamız ile oldu. Bunun etkisiyle bulduğumuz goller ile buradan 2-0 galip ayrıldık. Taraftarlarımız ile birlikte başardık bunu. Buraya gelen taraftarların maçın sonunda galibiyet ile ayrılmış olması bizim için çok değerli. Onları mutlu etmek çok önemli. Bugün maçın sonuna kadar maçı bırakmayan disiplinde kalan forması için mücadele eden, maçı kazanmak isteyen ve neticede kazanan futbolcu kardeşlerime de teşekkürlerimi iletiyorum' diye konuştu.