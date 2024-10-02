TRB 1 Bölgesi Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya’yı kapsayan bölgeye verilen isim. Turizm değerleri oldukça zengin. Bu zamana kadar görünür olmamasını bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Bütün bölgenin turizm potansiyeli çok iyi ve birçok turizm çeşidine açık. Neler var derseniz gidip görmeniz gerek.

Spor turizminden sağlık turizmine, karavandan tarih, kültüre inanılmaz değerleri var. Nisan 2024’ de Elazığ’da “Elazığ Turizmini Geliştirme Toplantısı/ Panelini ” ELTÜRKDER ile gerçekleştirmiştik. Değerli panelistlerle sadece Elazığ’ ı konuştuğumuz Nisan panelinde bölgesel destinasyon konusu öne çıkmıştı. ELTÜRKDER başkanı Sayın Murat Solmaz ile konuyu değerlendirerek bu kez Dedeman Otel Elazığ’ da “TRB 1 Bölgesi İllerini kapsayan Turizm Ve Sağlık Turizmi Buluşması Destinasyon Paneli ve Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. Bir fikrin bir bölge için ne kadar önemli olabileceğini de gördük. Yine çok değerli panelistler ve çalıştay katılımcıları cömertçe değerli fikirlerini sundular. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan’ın da katıldığı organizasyonda panel ve çalıştayın moderatörlüğünü yapma, çalıştay özetini sunma imkânım da oldu. Konuları ilk elden sayın bakan yardımcısına aktarmak önemliydi. Panel ve çalıştay oldukça verimli geçti. Bölge için kültür ve turizm çeşitleri açısından yeni fikirler üretildi bölgesel konular konuşulabildi.

PANEL KATILIMCILARI

Moderatörü olduğum panelde konuşmacılarımız; Sn. Op. Dr. Genco ÇETİNKANAT (TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Başkan Yardımcısı, Citrusmed Sağlık, Turizm, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti Kurucu Ortak), Sn. Gürkan BOZTEPE (Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Genel Başkanı), Sn. Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU (Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektör/ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı/Elazığ Kültür ve Tanıtım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı/ FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) Sağlık Kurulu Üyesi/ Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı), Sn. Mehmet Şirin BUDANCAMANAK (Fırat Kalınma Ajansı Genel Sekreter V.), Sn. Prof Dr. Oğuz ÖZYARAL (Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı), Sn. Öğr. Gör. Dr. Suat ARPACI (Fırat Üniversitesi SBMYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü), kendi alanlarında önemli, değerli fikirlerini paylaştılar. Kendilerine teşekkür ederiz.

ÇALIŞTAY KONULARI

Çalıştay bölümünde ise çalıştay katılımcıları; TRB 1 Bölgesi Kültür, Tarih İnanç Turizmi Destinasyonu, Sağlık Turizmi Destinasyonu, Gastronomi Turizmi Destinasyonu, Spor ve Doğa Turizmi Destinasyonu konularında kıymetli öneriler sundular.

BÖLGEYE TURİSTİK TREN

TÜRSAB BYK başkanı Cuma GÜLNAR bölgeye gelecek turistik tren bağlantı müjdesini verdi. Ekim başında bölgeye gelecek Kars treni benzeri turistik tren misafirlerini bekliyor. Acenteler için önemli bir konu. Bölgeye giden turistik değerlere şaşırmaya hazır olmalı. Ayrıca Fırat Kalkınma Ajansı “Fırat’ı Keşfet” adıyla bir dizi değerli çalışma yapmış. Çalıştaylar ortak akıl ile fikir üretme, tartışma ortamları. Turizm gibi değişken konularda son derece faydalı. Hele bölgesel konuları tartışırken çok güzel fikirler çıkıyor. Bu sebeple önemsiyorum. ELTÜRKDER’ ile 2022 yılında Yalova’ da düzenlediğimiz “Yalova Sağlık Turizmi Çalıştayı” bölgede sağlık turizmi ve turizmin ivme kazanmasını sağlamıştı. TRB 1 Bölgesi illeri için de çok güzel fikirler ortaya çıktı. Elbette bunlar en kısa sürede tarafımdan raporlanacak ve ELTÜRKDER ile bakanlığa sunulacak. Sonra? Sonra taraflar üzerine düşeni yapmak zorunda. Elazığ’da yaptığımız panel ve çalıştayda ELTÜRKDER başkanı Sayın Murat Solmaz bir fikri ile bölgeye önemli bir değer kattı. Panel ve çalıştay katılımcıları fikirlerini sundular. Sayın Kültür ve turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan konuyu önemseyerek zaman ayırarak geldi. Dedeman Park Otel en iyi şekilde hizmet verdi. Bölge için önemli bir çalışma yapıldı. Değeri zaman içinde anlaşılacak.

Sözün özü; TRB 1 Bölgesi içeriden ve dışarıdan yatırımcılarını bekliyor. Yatırım yapan kazanır.