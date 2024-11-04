1980 yılından bu yana Türkiye’yi yöne tenlerin, muhalefetin ve halkın çözüm aradığı bir numaralı sorunun “GEÇİM DERDİ” olduğu görülüyor. Oysa, 24 Ocak 1980 Kararlarıyla Türkiye kapalı ekonomiden serbest pazar ekonomisine geçiş yapmıştı. Dövizde ise “sabit kur” uygulaması yerine “dalgalı kur” politikası uygulamaya girmişti. Her şey çok güzel olacaktı. Ama aradan 44 yıl geçmesine rağmen olamadı…

... O günden bugüne geçen süreçte; enflasyon, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz gündemimizden hiç düşmedi. Herkes meş rebine göre farklı şeyler söylüyor. Emeklinin, işçinin, memurun gelirleri enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle her gecen ay aza lıyor. Bir kesim enflasyondan beslenirken; halkın yüzde 90’ı yokluğa mahkûm hale getiriliyor. Geçen ay Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretten dönen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bizim son 15 yıldır siyasetçilerden hep duyduğumuz “Güzel günler başlıyor” cümlesini tekrarladı. İnşallah diyelim. Millet İttifakı 2024 Yerel seçimlerinde seçim propagandasına “Her şey çok güzel olacak” diye başlamıştı. Yerel seçimlerden sonra muhalefetin kazandığı tüm beledi yeler çalışanlarının maaşlarını ödemede zorlandığı bir süreç yaşıyorlar. Millet İttifakı çatısı altında seçime giren muhalefet par tilerinin kazandığı belediyelerin işçi kıyımı yapıyor haberleri artık sık sık medyada yer alıyor.

SAVUNMA SANAYI IHRACATTA REKORA KOŞUYOR

Değerli Ekovitrin Dostları; Kasım sayımız da Türkiye için vazgeçilmez sektörlerden biri olan Savurma sanayi yatırımlarını mercek altına aldık. Saha Expo İstanbul Fuarı Ekim ayında yapıldı. Türkiye’nin savunma sanayiinde yaptığı atılımlar her Türk vatandaşının göğsünü kabarttı. Yerli firmalar fuarda 7 milyar dolara ulaşan ihracat anlaşmaları yaptı. Türkiye’nin sa vunma sanayii artık dünya ile rekabette birçok ürün bazında öne çıktı.

TURQUALITY ILE MARKALAŞMA VE IHRACAT

Türkiye’nin dünyaya daha çok mal ihraç edebilmesi için 20 yıl önce faaliyete geçirilen Turquality programıyla onlarca firma dünyaya açıldı. Turguality uygula malarında 20 yıldır danışmanlık hizmeti veren Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, birçok firmanın markalaşma çalışmalarını tamamlayarak ürettiği ürünlerin katma değerlerini 5-10 kat arttırarak dünyanın her yerine ihracat yapma imkânı buldu ğunu ifade etti.

25. YIL 300 SAYI

Türkiye’de hiç mi güzel şey olmuyor? sloganıyla yayın hayatına başlayan Eko vitrin Aralık 2024’de 300. sayısıyla 25. yılına giriyor. Türk iş dünyasının aynası olan Ekovitrin’in 300. sayısı için bir kam panya başlattık. İş dünyasında değerli markalardan 300. sayımıza katkılarını bekliyoruz. Ayrıca www.ekovitrin.com dan dünyada olup bitenleri anlık takip etmenizi öneriyoruz. Sağlıkla kalın.

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