Dilan Polat ve Engin Polat’a ait lüks otomobiller, TMSF tarafından güvenlik önlemleri altında muhafaza edilmekteydi. Bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından rayiç bedelleri belirlenen bu araçlar, ihale ilanında muhammen bedel olarak kamuoyuyla paylaşılmıştı.

İhaleye katılmak isteyenler, kapalı zarflarla tekliflerini komisyona sunacak. Zarfların açılması sonrasında tekliflerin muhammen bedelin üzerine çıkması halinde açık artırma aşamasına geçilecek. Satışın nihai kararı ise komisyonun onayına bağlı olacak.

İhale, bugün saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul’daki merkez binasında gerçekleştirilecek. İhale sürecine ilişkin tüm detaylar ve araç listeleri TMSF'nin resmi internet sitesinden incelenebiliyor.