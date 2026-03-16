Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, Müslümanlar için ibadet, dua ve tefekkürle geçirilen özel bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. İnanca göre bu gece yapılan ibadetler, diğer zamanlarda yapılan ibadetlerden çok daha faziletli kabul ediliyor.

Kadir Gecesi nedir?

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu geceye adını veren Kadir Suresi’nde “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” ifadesi yer alır. Bu nedenle Müslümanlar için büyük bir rahmet, mağfiret ve bereket gecesi olarak görülür.

İslam alimlerine göre Kadir Gecesi’nin kesin tarihi bilinmemekle birlikte, Ramazan ayının son on günü içinde yer aldığı kabul edilir. Türkiye’de ise geleneksel olarak Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak idrak edilir.

Kadir Gecesi’nin önemi

İslam inancına göre Kadir Gecesi’nde yapılan ibadetlerin sevabı kat kat artırılır. Bu gecede meleklerin yeryüzüne indiğine ve duaların kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğuna inanılır. Müslümanlar bu geceyi ibadet ederek, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirir.

Ayrıca bu gece, kişinin geçmiş günahları için tövbe etmesi ve manevi olarak arınması için önemli bir fırsat olarak görülür.

Bu gecede hangi ibadetler yapılır?

Kadir Gecesi’nde Müslümanlar şu ibadetleri yapmaya özen gösterir:

Namaz kılmak: Nafile namazlar ve özellikle gece namazı kılınır.

Kur'an okumak: Kur'an tilaveti yaparak gecenin manevi atmosferi yaşanır.

Tövbe etmek: Günahların affı için Allah’tan bağışlanma dilenir.

Salavat getirmek: Peygamber Efendimiz’e salavat getirilir.

Sadaka vermek: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek teşvik edilir.

Kadir Gecesi’nde edilen dua

İslam kaynaklarında, Peygamber Efendimiz’in bu gece için tavsiye ettiği dua şu şekildedir:

“Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa’fü anni”

Anlamı ise şöyledir:

“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER!

100 La ilahe illallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

HAZRETİ MUHAMMED KADİR GECESİNİ NASIL GEÇİRİRDİ?

"Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi'nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed'in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

"Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir."

Manevi arınma gecesi

Kadir Gecesi, Müslümanlar için yalnızca ibadet edilen bir gece değil; aynı zamanda iç muhasebe yapılan, kırgınlıkların giderildiği ve yeni bir başlangıç için dua edilen özel bir zaman dilimi olarak görülüyor. Camilerde düzenlenen programlar ve hatim dualarıyla gece boyunca ibadetler sürerken, milyonlarca kişi bu mübarek geceyi dua ve ibadetle geçiriyor.