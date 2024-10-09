TİKA’nın desteğiyle Filistin Sinjel Kız Lisesinde “Terzilik ve Moda Tasarımı” bölümü kuruldu

Ramallah’ın kuzeyinde bulunan 6 bin nüfuslu Sinjel Belediyesi, İsrail güçlerinin ve yasadışı yerleşimcilerin artarak devam eden saldırılarına maruz kalırken ilçedeki sosyo-ekonomik şartlar gün geçtikçe kötüleşiyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar, Filistin’in tüm bölgelerinde olduğu gibi Sinjel’de de işsizlik oranlarında önemli artışlara neden oldu.

Kız öğrenciler “terzilik ve moda tasarımı” öğreniyor

1996 yılında kurulan ve 277 öğrencinin eğitim gördüğü İsra Kız Lisesinde öğrencilere mesleki beceri kazandırmak ve iş imkanları sağlamak üzere TİKA tarafından terzilik ve moda tasarımı bölümü kuruldu.

Proje kapsamında, entegre dikiş ve overlok makineleri, buharlı ütüler, vitrin mankenleri, kesim masaları gibi ekipmanlar okul idaresine teslim edildi.

Projenin açılış törenine, T.C. Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Filistin Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nafi Assaf, Sinjel Belediye Başkanı Mutaz Abdurrahman, Birzeit Eğitim Müdürü Luay Rimawi, Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Cihad Draidi, okul idaresi ve öğrenciler katıldı.

“Bölgedeki tek bölüm”

Törende söz alan Bakan Yardımcısı Assaf, Filistin’in bu zor zamanlarında Türkiye tarafından verilen bu desteğin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta siyasi olmak üzere güçlü desteğini her zaman gördüklerini, TİKA’nın da yıllardır bu tür projelerle Filistin halkına destek olduğunu ifade eden Assaf, Birzeit bölgesinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan bölümün kurulmasından ötürü TİKA’ya ve Türkiye’ye şükranlarını sundu.

T.C. Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Çobanoğlu da Türkiye’nin ve Türk halkının Filistin ile her zaman dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak TİKA’nın Filistin’de özellikle meslek edindirici, istihdam sağlayıcı ve gelir getirici projeler olmak üzere birçok proje yürüttüğünü ve bundan gurur duyduklarını dile getirdi.



