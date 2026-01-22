Kaza, İzmir–İstanbul Otoyolu Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kuyumcudan alınan altınları taşımak üzere yola çıkan zırhlı araç, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç, yaklaşık dört takla attıktan sonra durabildi.

Kazada sürücü E.Ö. (21) ile araçta bulunan görevliler R.T. (30) ve V.T. (48) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan kontrolde, sevkiyatı gerçekleştirilen 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle yapılan aramalarda şu ana kadar kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da destek istediği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.