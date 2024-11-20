Reklam Kurulu, 12 Kasım'da yaptığı toplantıda, 164 dosyayı inceledi. Bu dosyalardan 151'inin mevzuata aykırı olduğunu belirledi. Tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı veya eksik bilgiyle kandıran reklam ve ticari uygulamalar, Kurul'un dikkatini çekerken, 164 dosya içinde 29 dosya için erişim engeli kararı verildi. Ayrıca, eksik bilgilendirme nedeniyle 2 dosya için tedbiren durdurma kararı alındı.

2024 yılı başından itibaren Reklam Kurulu, toplam 1704 dosya hakkında inceleme yaptı. Bu dosyalardan 1509'unun aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama içerdiği tespit edildi ve toplamda 223 milyon 939 bin 186 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, çok sayıda indirimli satışla ilgili reklam ve ticari uygulama da denetlendi. İnceleme sonucu, 14 dosyadan 12'sinin mevzuata aykırı bulundu.

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayında devam eden indirim sezonunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı. Bakanlık, alışveriş yapmadan önce ihtiyaçların doğru bir şekilde belirlenmesini, satıcı veya sağlayıcı hakkında ön araştırma yapılmasını, fiyat karşılaştırması yapılmasını ve indirim oranlarının dikkatlice kontrol edilmesini tavsiye etti. Ayrıca, internet alışverişlerinde güvenlik önlemlerinin alınması, SSL sertifikası ve 3D güvenlik gibi unsurların kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kararlarla birlikte, Reklam Kurulu, haksız ticari uygulamalarla mücadeleye devam ederek, tüketicilerin korunması adına önemli adımlar attı.