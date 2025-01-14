Hangi Ürünler Yasaklandı?

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre güvensizlik tespit edilen ürünler ve yasaklanma gerekçeleri şöyle:

Ts Club Retro Kapüşonlu Sweat : Boyun bölgesinde 16 cm uzunluğunda serbest uçlu büzme ip kullanımı nedeniyle tehlike arz ettiği tespit edildi.

: Boyun bölgesinde 16 cm uzunluğunda serbest uçlu büzme ip kullanımı nedeniyle tehlike arz ettiği tespit edildi. Mavi Pelüş Oyuncak (Huggy Wuggy) : Çocukların güvenliği açısından güvensiz bulundu ve piyasaya arzı yasaklandı.

: Çocukların güvenliği açısından güvensiz bulundu ve piyasaya arzı yasaklandı. Tuna Fosforlu Kalem (Dondurma 5 Renk) : Kırtasiye ürünleri arasında yer alan bu kalemin güvenlik standartlarını karşılamadığı açıklandı.

: Kırtasiye ürünleri arasında yer alan bu kalemin güvenlik standartlarını karşılamadığı açıklandı. Pufidi Baskılı Keten Ceket : Kurşun miktarının yüksek bulunması ve kordon gerekliliklerinin tehlike yaratması nedeniyle satıştan kaldırıldı.

: Kurşun miktarının yüksek bulunması ve kordon gerekliliklerinin tehlike yaratması nedeniyle satıştan kaldırıldı. Can Top Bsz-60 Şişirilebilir Zıp Zıp Top: Çocuklar için potansiyel tehlike oluşturduğu gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Tüketicilere Uyarı

Ticaret Bakanlığı, özellikle çocukların kullanımına yönelik ürünlerde güvenlik denetimlerinin sürdüğünü belirtti. Bakanlık, tüketicileri satın aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını kontrol etmek için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) platformunu kullanmaya davet etti.

Kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan açıklamada, güvensizlik tespit edilen ürünlerin hızlıca piyasadan kaldırılması ve çocukların güvenliğine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.