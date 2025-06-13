Yeni yönetmelik taslağıyla birlikte doğrudan satış sistemlerinin yasal bir çerçeveye oturtulması, sektördeki belirsizliklerin giderilmesi ve yasa dışı yapıların önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle piramit satış sistemi gibi sahte yapılanmalarla sıkça karıştırılan doğrudan satış modellerinin net şekilde tanımlanması ve ayrıştırılması, düzenlemenin en kritik yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bakanlık açıklamasında, **“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”**a 47/A maddesinin eklenerek doğrudan satış sistemlerine özel hükümler getirildiği ve bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağının sektör adına ilk kapsamlı düzenleme olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Taslakta yer alan temel düzenlemeler arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

Tüketicilerin sahip olduğu hakların tanımlanması ve korunması,

Doğrudan satış şirketlerinin tabi olacağı ilke ve kuralların belirlenmesi, Prof. Dr. Mustafa Aydın: "Franchising sektörü ekonominin dinamosu olmaya devam ediyor" İçeriği Görüntüle

Bakanlık tarafından verilecek yetki belgeleri ile şirketlerin denetlenmesi ve yetkilendirilmesi,

Doğrudan satış ile yasa dışı piramit yapıların ayrımına dair objektif kriterlerin belirlenmesi.

Bakanlık, söz konusu düzenlemenin sadece sektörel değil, aynı zamanda toplumsal bir fayda sağlayacağını vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu düzenlemeyle doğrudan satış sektörünün sağlıklı, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, aynı zamanda tüketicilerin korunması ve potansiyel mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesi sürecinde kamuoyunun katkı ve değerlendirmelerini önemsiyor, yönetmelik taslağının geniş katılımlı bir istişare süreciyle nihai haline kavuşmasını hedefliyoruz.”

Sektör temsilcileri, tüketiciler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerini belirlenen süre içinde Bakanlığa iletebilecek. Taslağın, geniş katılımlı değerlendirmelerin ardından son halini alarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.