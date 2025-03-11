Tesla’nın piyasa değeri, 17 Aralık’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,5 trilyon dolara ulaşmasının ardından yarıdan fazla düşerek büyük bir değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, Musk’ın Trump’ın seçim zaferini desteklemesinin ardından elde edilen kazançların büyük ölçüde silinmesine neden oldu.

Musk, Trump yönetimi tarafından oluşturulan Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) kapsamında federal iş gücünde yapılan kesintilerin baş aktörlerinden biri olarak görülüyor. Bu durum, ABD genelinde Tesla’ya yönelik tepkilere yol açtı. Portland, Oregon’da geçtiğimiz hafta yaklaşık 350 kişinin katıldığı bir Tesla bayisi önündeki protesto gösterisi, Tesla karşıtı hareketin ne denli büyüdüğünü gözler önüne serdi. Benzer şekilde, Mart ayının başlarında New York’taki bir Tesla bayisinin önünde düzenlenen protestolarda dokuz kişi tutuklandı.

Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında Musk’ı savunarak, “Elon Musk ülkemize yardım etmek için her şeyini ortaya koyuyor ve harika bir iş çıkarıyor.” ifadelerini kullandı. Ardından, büyük bir Amerikalı olarak nitelendirdiği Musk’a güveninin tam olduğunu vurgulayarak, “Yarın sabah yeni bir Tesla satın alacağım.” dedi.

Musk ise Trump’ın desteğine X platformu üzerinden teşekkür etti. Musk ve Trump arasındaki bu yakın ilişki, hem siyasi hem de ekonomik anlamda dikkat çekmeye devam ediyor. Tesla’nın piyasa değerinin tekrar yükselişe geçip geçmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.