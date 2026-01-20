Özellikle 200 rakım üzerindeki alanlarda etkili olan soğuk hava, örtü altı üretimde alarm durumuna neden oldu.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Mersin’de kış mevsiminde de örtü altı üretim aralıksız sürüyor. Kent genelinde domatesten salatalığa, çilekten muza kadar birçok ürün seralarda yetiştirilirken, üreticiler hava sıcaklıklarını yakından takip ediyor. Meteoroloji’nin soğuk hava ve zirai don uyarısının ardından hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, termometreler sıfırı görmeden sobaları yakarak önlem aldı.

Domates üretiminin yoğun olduğu Erdemli ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi’nde gece yarısından itibaren etkisini artıran soğuk nedeniyle seralarda soba yakıldı. Dışarıda sıcaklık eksi 1 dereceye kadar düşerken, üreticiler seraların iç sıcaklığını 3 derecenin altına düşürmemek için sabaha kadar nöbet tuttu.

Üreticilerden Hatice Çelik, ürünlerini korumak için ailece seferber olduklarını belirterek, “Sebzelerimiz üşümesin diye sobalarımızı yakıyoruz. Domateslerimiz zarar görmesin diye sabaha kadar bekliyoruz. Evimizin yanındaki seraların sobalarını ben yakıyorum, çocuklarım da diğer seralarla ilgileniyor. Böylece birbirimize yardım ediyoruz” dedi.

Üçtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Koç da mahalle halkının büyük bölümünün domates üreticisi olduğunu vurgulayarak, “Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte örtü altı üreticilerimiz sabaha kadar zirai don nöbeti tutuyor. Sobalar yakılmazsa ürün kalitesi bozuluyor ve ciddi zarar oluşuyor. Seraların ısısını en az 3-4 derecede tutmamız gerekiyor. Çiftçilerimizi sürekli uyarıyoruz, onlar da bilinçli şekilde önlemlerini alıyor” diye konuştu.

Yetkililer, bölgede zirai don riskinin Perşembe günü sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.