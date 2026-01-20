Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının korunmasının garanti altına alınmasının önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Liderlerin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda iş birliğini sürdürme konusunda anlaştığı aktarıldı. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası zorluklarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye’nin gerekliliği üzerinde duruldu.

Açıklamada, Suriye’ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesi için yeni bir fırsat verilmesinin öneminin vurgulandığı ve görüşmede çeşitli bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.