Uluslararası piyasalardaki etkinliği ve halka arzlardaki başarısıyla öne çıkan Tera Yatırım, yurtiçi piyasalarda daha yaygın ve geniş yatırımcı kitlesine ulaşacak çalışmalarına hız verdi.

Sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından Tera Yatırım, Tera Grubu’nun oluşturduğu finansal ekosistem aracılığıyla Anadolu’nun potansiyelini hem sermaye piyasalarına hem de reel sektöre kazandırmayı hedefliyor. Bugüne kadar uluslararası piyasalardaki etkinliğiyle ve halka arzlardaki başarısıyla adından söz ettiren Tera Grubu’nun amiral gemisi şirketi Tera Yatırım, yurtiçi piyasalarda daha yaygın ve geniş yatırımcı kitlesine ulaşmak için bir dizi yatırımı hayata geçirecek.

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, Türk ekonomisinin gücüne inanan ve bu inancı yatırıma dönüştüren bir grup olduklarını belirterek “Hedefimiz bireysel yatırımcı tarafında pazar payımızı daha da genişletmek. Bu hedefimiz doğrultusunda özellikle dijital kanallarda atılıma hazırlanıyoruz. Sermaye piyasalarından reel sektöre aktarılan fon büyüklüğünü artırmaya kararlıyız” dedi.

BİREYSELİ BÜYÜTECEK ADIMLAR

Halen İstanbul Maslak’taki şirket merkezinin dışında Antalya, Ankara, İzmir, Bodrum/Muğla, Akasya/İstanbul, Kadıköy/İstanbul ve Adana olmak üzere 7 noktada hizmet verdiklerini anlatan Sarpyener “Bireyselde büyüme hedefi doğrultusunda 5 ve 10 yıllık planlamaları yapıyoruz. 5 yıl içinde en fazla bireysel müşteriye dokunan aracı kurum olmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin 16. büyük ekonomi olmasına rağmen borsa penetrasyonunda dünyadaki sırası bunun çok altında olduğuna dikkat çeken Sarpyener “Gidecek çok yolumuz var” dedi.

“Ana odağımızı, dijital yatırım deneyimini uçtan uca sunan, bireysel yatırımcı tabanını Anadolu’yu da kapsayacak şekilde ölçeklendirmiş ve teknolojiyle bütünleşmiş bir model oluşturuyor” diyen Sarpyener yeni mobil uygulamayı ve algoritmik işlem kabiliyetlerini her seviyedeki yatırımcı için erişilebilir hale getireceklerine dikkat çekti. Bireysel yatırımcı tabanındaki büyüme ivmesini artırmak için şubeleşme dışında yoğunlaşmak istedikleri alanları anlatan Sarpyener bu alanları da şöyle sıraladı: “Yapay zekâ destekli işlem platformlarının bireysel yatırımcıların kullanımına sunulması. Yeni mobil uygulama ile müşteri kazanım sürecini kolaylaştırmak. Tera Yatırım’ın geliştireceği mobil uygulama, yatırım haritası çizecek, yatırımcıya yol gösterecek, yapay zeka desteğiyle model portföy önerisi yapacak ve piyasalardaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haber verecek. Bizim açımızdan bireysel yatırımcıya fayda sağlayabilmek, onlara finansal anlamda katkıda bulunmak geçmişten bugüne gelen bir misyonumuz. Bu misyonu ilerleyen dönemlerde de farklı enstrümanlarla sürdürmeyi hedefliyoruz. Hem iştirakimiz Tera Portföy tarafında hem de Tera Yatırım’da yeni ürünlerle yatırımcıların ilerleyen dönemde karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Yakın gelecekte de lansmanını yapmayı planladığımız halka arz öncesi şirketlere yatırım yapma hedefinde olan bir girişim sermayesi yatırım fonu olacak.”

360 DERECE FİNANSAL HİZMET

Sarpyener “Grup şirketlerimizle olan sinerjimizi daha da derinleştirerek, yatırımcılarımıza doğru zamanda, doğru ürünlerle eşlik etmeye ve sermaye piyasalarından reel sektöre aktarılan fon büyüklüğünü artırmaya kararlıyız. Banka, yatırım, portföy yönetimi, kripto varlık platformu, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım şirketleri ve faktoringin bir arada yarattığı ekosistemle, müşterilerimize 360 derece finansal hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ

2025 yılının Tera Yatırım için stratejik hedeflerin somut başarılara dönüştüğü bir dönem olduğunu anlatan Emir Münir Sarpyener şunları söyledi: “Çok ciddi bir bilanço ve özkaynak büyümesi elde ettik. Bunun sebebi de yaptığımız halka arzlar ve portföy büyümemizdi. 2025’te mali gücümüzü tarihsel bir ivmeyle yukarı taşıdık. 37,38 milyar TL net kâr ve 130,07 milyar lira aktif büyüklükle kapattık. 1 milyarlık özkaynağımızı 30,35 milyar liraya çıkardık. Bu performansımız yılın ilk 3 ayında da devam etti. İlk çeyrekte toplam hasılatımızı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artarak 55 milyar 704 milyon liraya çıkardık. Net kârımızı da yine ilk çeyrekte yüzde 75 artırarak 20 milyar 192 milyon lira taşıdık. Böylece güçlü bilanço yapısı, ürün çeşitliliği ve disiplinli risk yönetimi üzerine kurulu Tera Yatırım’ı sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa taşıdık.”

DÜNYA LİTERATÜRÜNE GİRDİK

Tera Yatırım’ın sürdürülebilir kârlılığında itici gücün halka arzlar olduğunu anlatan Sarpyener “Piyasa bizi halka arzlarla tanıyor. 2025 sonuna kadar toplam büyüklüğü 348 milyon dolar olan 13 halka arza aracılık ettik. 2026’ya da halka arzlarda hızlı başladık. Bu yıl başından nisan ayı başına kadar toplam halka arz büyüklüğü 22,3 milyar lira olan 15 şirket Borsa İstanbul’a geldi. Savaş ortamında bile halka arz oldu. 11 Şubat-4 Mart tarihleri arasında, 22 gün uykusuz kalarak Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve Metropal Kurumsal Hizmetler olmak üzere toplam 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. 22 günde gerçekleştirdiğimiz bu halka arzlar, operasyonel hız ve yatırımcı güveni açısından dünya literatürüne girebilecek bir rekordur. Önümüzdeki dönemde halka arzını planladığımız şirket sayısı ise 20’ye yakın” diye konuştu.

AMAÇ YENİ EKONOMİNİN GRUBU OLMAK

“Kendimizi klasik bir yatırım kuruluşu olarak değil, yeni ekonominin holding şirketi olarak konumluyoruz. Geleceğin ekonomisinin içinde de olmak amacındayız” diyen Sarpyener çarkların döndüğü, yeni şirketlerin ekonomiye kazandırıldığı ve sermayenin kalkınmayı hızlandırdığı bir ekosistem inşa ettiklerini söyledi. Sarpyener “Tera Yatırım olarak, risklerimizi dengelerken büyüme alanlarımızı da stratejik bir bakış acısıyla genişletiyoruz. Sadece sermaye piyasalarında değil, reel sektörün güçlü alanlarında da varlık gösteriyoruz. Yüzde 21,39 iştirakimiz olan Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz Sampo-Rosenlew Oy yatırımı, BEST Savunma, Tatilsepeti ve Barikat yatırımı, bu çeşitlendirme stratejimizin en önemli adımlarındandır” diye konuştu. Bir süredir Endonezya'da bir katılım bankası alma görüşmeleri yaptığını anlatan Emir Münir Sarpyener, şunları söyledi: “Orada çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Endonezya 350 milyon nüfusuyla büyük potansiyel taşıyor. Banka penetrasyonu açısından çok cazip. Ayrıca Afrika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik gibi yüksek büyüme potansiyelli pazarlarda stratejik ortaklıklar ve yatırımlar için fırsatları yakından takip ediyoruz. Tera Grubu olarak, sektörüne ve geleceğine inandığımız her işe yatırım yapabiliriz.”

“Uluslararası oyuncu olduk”

Türk varlıklarının yabancı yatırımcılara pazarlanması hususunda da 30 yıllık bir tecrübeye sahip olduklarını söyleyen Sarpyener, şunları söyledi: “Londra'da Uluslararası Yatırım Konferansı düzenliyoruz. Bu yılın mart ayı başlarında 3’üncüsünü savaşın gölgesinde yaptık. Türkiye'den 21 şirketi götürdük. Bu toplantıya 60 fon katıldı. Halen bizden hizmet alan veya varlıklarını yönettiğimiz 80 yabancı fon var. Yurt dışı kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletiyoruz. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin sermaye piyasaları alanında önemli hizmet ihracatçılarından da bir tanesiyiz. Benzer bir konferansı sonbaharda Dubai’de yapmayı planlıyoruz.”

“Türkiye ekonomisinin gücüne inanıyor Yatırım yapmaya devam ediyoruz”

“Türk ekonomisinin gücüne inanan ve bu inancı yatırıma dönüştüren bir grubuz” diyen Sarpyener 21 yılda finans, teknoloji ve diğer alanlarda 3 holding, 5’i halka açık 30 şirket ve yaklaşık bin 500 kişilik bir ekosisteme sahip grup haline geldiklerini söyledi. Sarpyener şunları söyledi: “8 milyar dolardan fazla bir varlığı yönetiyoruz. Aracı kurum faaliyetinden yatırım bankacılığına, portföy yönetiminden gayrimenkule, teknolojiden faktoringe uzanan geniş bir faaliyet alanında değer üretiyoruz. Grup olarak sadece halka açık 4 şirketimizin 2025 net kârı 929 milyon dolar olarak gerçekleşirken geçen yıl grup olarak ödediğimiz vergi 16 milyar lirayı buldu. Bu kârın büyük kısmı ise grubun ilk şirketi ve amiral gemisi Tera Yatırım’dan geldi.”

Türkiye ekonomisinin ileriye dönük olarak ciddi bir geleceğe sahip olduğunu düşündüklerini kaydeden Sarpyener, “Özellikle de şuna dikkat çekmek istiyorum. Son yıllarda savunma sanayi tarafında çok ciddi atılımlar yapıldı ve bu atılımlar sayesinde de savunma sanayi alanında belli bir konuma gelmiş vaziyetteyiz. Ama diğer ekonomilere de baktığımızda esasında savunma sanayi yatırımda yapılan atılımlar ve geliştirilen teknolojiler bir noktadan sonra reel ekonomiye de veya sivil hayata da sirayet etmeye başlıyor ki biz bunun ilerleyen dönemde artarak devam edeceğini düşünüyoruz. O yüzden de bu yeni ekonomi tarafında Türkiye'nin hızlı bir şekilde ivmeleneceğini öngördüğümüz için Türkiye'nin uzun vadede de hem yerli hem yabancı yatırımcılara ciddi olanaklar sunacağı görüşündeyiz”