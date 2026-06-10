Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş, 'mutlak butlan' davasının temyiz süreci hakkında, 'Her iki taraf arasında bir uzlaşı olur mu, bir anlaşma olur mu diye bekledik. Ama CHP'nin önceki yönetimi çekmeyince dilekçesini, biz de mecburen dün dilekçe verdik' dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkmasında etkili isimlerden olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Savaş, davanın temyizi için Yargıtay'a dilekçe verdiklerini belirterek, 'Karar çıkar çıkmaz istinaftan Özgür Özer'in avukatı hemen Yargıtay'a başvurdu. Biz daha dün başvurduk. Her iki taraf arasında bir uzlaşı olur mu, bir anlaşma olur mu diye bekledik. Ama baktık ki CHP önceki yönetimi çekmeyince dilekçesini, biz de mecburen dün dilekçe verdik. Ama önce Yargıtay'a başvuran Özgür Özel'dir. Hem de anında başvurdular. Bekledik, çekmeyince biz de dün bu karar karşısında başvurumuzu yaptık' diye konuştu.

'Yaklaşık bin 800 civarındaki arkadaşımızın partide bulunmasının hiçbir sakıncası kalmadı'

Genel merkeze yeni atanan kişilere hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için geldiğini anlatan Savaş, partiden ihraç edildiğinin hatırlatılması üzerine ise, 'Mutlak butlan kararı, alınan bütün kararların yok hükmünde olduğunu ifade ediyor. En son Yüksek Disiplin Kurulu da bunu onayladı. Şu anda yaklaşık bin 800 civarındaki partili arkadaşımızın partide bulunmasının hiçbir sakıncası kalmadı. Şu anda o arkadaşlarımız hepsi, biz dahil partideyiz' ifadelerini kullandı.

'Biz gönülden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz'

Savaş, partiye dönüp dönmeyeceğine ilişkin, 'Resmi üyelik dışında gönülden üyelik diye bir şey vardır Atatürk'ün partisinde. Bu ülkede insanları sağcı, solcu, sosyal demokrat, muhafazakar, liberal diye ayırabilirsiniz ama bu ülkede en çok taraftarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun çatısı altında bulunmak bizim için onurdur ve bu onuru yazılı bir belgeyle taşımıyoruz, ruhumuzla taşıyoruz, gönlümüzle taşıyoruz. İstinaftan sonra Yargıtay ne zaman sonuçlanırsa sonuçlansın bizim için fark etmez. Biz gönülden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Ben 13 yıldır bu partinin bayrağını onurla taşıdım. Yani bu kararla yazılan bir şey değildir' dedi.