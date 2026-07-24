SPK'nın yayımladığı 47. haftalık bültene göre, Quick Sigorta'nın mevcut 433,3 milyon lira olan sermayesi bedelli sermaye artırımıyla 481,6 milyon liraya yükseltilecek. Bu kapsamda ihraç edilecek 48 milyon 312 bin 950 lira nominal değerli paylar, 76,60 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Kurul ayrıca Bewen Enerji AŞ'nin halka arzına da onay verdi. Şirket, sermayesini 261 milyon liradan 317 milyon liraya çıkaracak. Halka arz kapsamında 56 milyon liralık sermaye artırımı yapılırken, mevcut ortaklara ait 24 milyon lira nominal değerli pay da satışa sunulacak. Bewen Enerji'nin payları 48,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılarla buluşacak.

SPK'nın bülteninde yalnızca halka arz kararları yer almadı. Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin iç kaynaklar ve kâr payından karşılanacak toplam yaklaşık 475 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı uygun bulunurken, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Tarım Kredi Hayvancılık AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvuruları da onaylandı.

Öte yandan Kurul, aralarında Reysaş GYO, Invest-AZ Yatırım, D Yatırım Bankası, Derlüks Yatırım Holding ve TEB Finansman'ın bulunduğu şirketlerin milyarlarca liralık borçlanma aracı ihraç tavanı başvurularına da izin verdi. Ecogreen Enerji Holding AŞ'nin ise 300 milyon dolarlık yurt dışı borçlanma aracı ihracı onaylandı.

SPK ayrıca Şekerbank'ın 250 milyon dolarlık varlık teminatlı menkul kıymet ihracına ve çeşitli varlık kiralama şirketlerinin kira sertifikası ihraç tavanı başvurularına da onay verdi.

Kurulun yeni faaliyet izinleri kapsamında Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşu ve katılma paylarının halka arzına izin verilirken, Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ de gayrimenkul dışındaki varlıkların değerlemesini yapmaya yetkili kuruluşlar arasına eklendi.

Bültende dikkat çeken bir diğer karar ise Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında oldu. SPK, şirketle ilgili yürütülen inceleme kapsamında malvarlığının azaltılması, gerçeği yansıtmayan finansal tablolar hazırlanması ve yanıltıcı değerleme raporları düzenlenmesine ilişkin tespitler nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.