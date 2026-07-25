BIST 100 endeksi hafta boyunca 13.875,58 ile 14.228,02 puan aralığında dalgalandı. Endeks, haftalık bazda yüzde 0,27 değer kaybederek 13.943,87 puandan kapanış yaptı.

Güvenli liman olarak görülen altın ise yatırımcısının yüzünü güldürdü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,18 artarak 6 bin 185 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 1,69 primle 40 bin 492 liraya çıkarken, çeyrek altın da yüzde 1,77 değer kazanarak 10 bin 170 liradan alıcı buldu.

Döviz piyasasında da yükseliş eğilimi sürdü. ABD doları haftayı yüzde 0,76 artışla 47,3440 liradan tamamlarken, euro yüzde 0,31 yükselişle 53,8590 liraya ulaştı.

Fon piyasasında ise pozitif görünüm öne çıktı. Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,45, emeklilik fonları ise yüzde 0,41 değer kazandı. Fon kategorileri incelendiğinde en yüksek getiriyi yüzde 1,78 ile kıymetli madenler fonları sağladı.

Böylece haftalık performans verilerine göre yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı altın olurken, hisse senetleri haftayı değer kaybıyla tamamlayan tek yatırım aracı olarak öne çıktı.