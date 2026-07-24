SGK'nın açıklamasına göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan toplam 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14,5 milyar lira tutarında zam farkı ödemesi yapılacak.

Ödemeler hesaplara aktarılıyor

Temmuz dönemi maaş artışlarından kaynaklanan farklar, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına ve PTT şubelerine yatırılacak. Böylece Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, hak ettikleri zam farklarını bugün itibarıyla alabilecek.

Ödeme tutarı aylık alma dönemine göre değişecek

SGK, zam farklarının aylık ödeme dönemlerine göre farklılık göstereceğini belirtti.

Buna göre:

Aylıklarını her ay alanlara , temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkı ödenecek.

, temmuz ayına ait ödenecek. Üçer aylık dönemler halinde maaş alanlardan; Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde ödeme alanlara 1 aylık , Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde ödeme alanlara 2 aylık , Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde ödeme alanlara ise 3 aylık maaş farkı yatırılacak.



SGK, zam farklarının hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak aktarılacağını, vatandaşların ayrıca herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını bildirdi. Böylece Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ile dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi, temmuz ayı maaş artışından doğan fark ödemelerine bugün kavuşmuş olacak.