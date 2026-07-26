Meteoroloji tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası etkisini kademeli olarak kaybederken, hava sıcaklıkları ülke genelinde yeniden yükselişe geçecek.

Bugün özellikle Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış riski nedeniyle Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Hafta başından itibaren ise yağışların büyük ölçüde etkisini yitirmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşarak birçok bölgede yeniden yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün 26 derece civarında seyreden sıcaklığın pazar günü 29, salı günü ise 33 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Ankara'da salı günü hava sıcaklığının 30 derece, İzmir'de ise 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, sıcaklıkların yeniden artmasıyla birlikte özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı tedbirli davranması gerektiğini hatırlatıyor.