TCMB'nin 3 bin 251 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, "Altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 40,3'e geriledi. Buna karşılık "Ev, dükkân veya arsa alırım" diyenlerin oranı 1,4 puan artışla yüzde 38,5'e yükseldi. Böylece iki yatırım aracı arasındaki fark önemli ölçüde kapanmış oldu.

Enflasyon beklentisi geriledi

Ankette hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisinin de iyileştiği görüldü. Bir önceki ay yüzde 46,13 olan beklenti, Temmuz ayında 1,19 puan düşerek yüzde 44,94'e indi.

Dolar beklentisi yükseldi

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL beklentisi ise sınırlı artış gösterdi. Ankette dolar kuru beklentisi 52,98 TL olarak ölçülürken, bu rakam bir önceki aya göre 0,31 TL yükseldi.

Konut fiyatlarında artış beklentisi zayıfladı

Araştırmada konut fiyatlarına ilişkin beklentilerde de gerileme görüldü. Katılımcılar, gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarının yüzde 32,49 oranında artacağını öngörürken, bu beklenti önceki aya göre 1,33 puan düştü.

Zam beklentisinde ilk sırada gıda ve enerji var

Ankete göre vatandaşlar hem son bir yılda fiyatı en fazla artan hem de önümüzdeki dönemde en çok zam bekledikleri ürün grupları arasında gıda ile yakıt ve enerjiyi ilk sırada göstermeye devam etti.

Uzmanlara göre, altın fiyatlarında yıl içinde görülen dalgalanma ve gayrimenkulün yeniden cazip bir yatırım alternatifi olarak öne çıkması, yatırım tercihlerindeki değişimde etkili oldu. Ancak ankette yer alan sonuçların hanehalkının beklentilerini yansıttığı, TCMB'nin resmi tahminleri olmadığı özellikle belirtiliyor.