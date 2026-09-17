Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'da 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın etkisinin yalnızca sahadaki mücadeleyle sınırlı kalmayacağını belirterek, 'Dünyanın dikkati Türkiye ve İstanbul'a çevrilecek' dedi. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ise Şubat 2027'de İspanya Süper Kupası'nın yeni evinin İstanbul olacağını söyledi.

İstanbul'da 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva'da gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Bu organizasyonun etkisi yalnızca sahadaki mücadeleyle sınırlı kalmayacak'

Tanıtım toplantısında konuşma gerçekleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek sözlerine başladı. Başkan Hacıosmanoğlu, 'Medeniyetlerin, barışın, hoşgörünün ve futbolun buluştuğu İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Kadim kültürleri, kıtaları ve medeniyetleri buluşturan ülkemiz, dünya medeniyetine sunduğu eşsiz mirasın yanı sıra uluslararası spor organizasyonlarında önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye olarak bugüne kadar pek çok önemli uluslararası spor organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yaptık. Modern stadyumlarımız, gelişmiş ulaşım altyapımız, güçlü lojistik kapasitemiz ve deneyimli insan kaynağımızla dünyanın en önemli spor organizasyonlarını gerçekleştirdik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere birçok büyük organizasyonu başarıyla tamamladık. Son olarak mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri İstanbul'da ağırladık. Şimdi ise tüm bu deneyimimizi 2027 İspanya Süper Kupası için ortaya koyacağız. 5 yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa, ülkemizde 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları 2 Şubat Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, ikinci yarı final 3 Şubat Beşiktaş Park'ta oynanacak. Final karşılaşması ise 6 Şubat Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliğinde yapılacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid gibi dünya futbolunun önde gelen kulüplerini İstanbul'da ağırlayacağız. İstanbul misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızın kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu organizasyonun etkisi yalnızca sahadaki mücadeleyle sınırlı kalmayacak. İspanya Süper Kupası dünya genelinde 150'den fazla ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca futbol severe ulaşacak. Bu yönüyle organizasyon, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne ve marka değerine önemli katkı sağlayacaktır. İstanbul'a gelecek futbolseverler yalnızca dünya yıldızlarının mücadelesine tanık kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin binlerce yıllık tarihi, eşsiz kültürünü ve güçlü spor tutkusunu yakından tanıma fırsatı bulacak' ifadelerini kullandı.

'Dünyanın dikkati Türkiye ve İstanbul'a çevrilecek'

TFF Başkanı, 2027 İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'nin uluslararası organizasyon kabiliyetini, İstanbul'un küresel marka değerini, Türk futbolunun dünyaya açılan yüzünü güçlü bir biçimde ortaya koyacak önemli bir etkinlik olacağına da değinerek, 'Bu vesileyle organizasyonun İstanbul'da gerçekleşmesine öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dost ülke Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e, değerli yetkililerine ve İspanyol Futbol Federasyonu Başkanına, değerli dostum ve kıymetli yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Organizasyon süresinde verdikleri değerli desteklerden dolayı Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a da şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca karşılaşmaların ev sahipliği yapacak stadyumların ve heyecanını bizlerle paylaşacak değerli kulüp başkanlarımıza, yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın dikkatini Türkiye ve İstanbul'a çevirecek olan bu önemli organizasyonun ülkemiz arasındaki dostluk ve iş birliğine daha da güç katmasını; ülkemiz, İstanbul ve dünya futbolu için hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Rafael Louzan: 'İspanya ve Türkiye, ikili ilişkiler açısından olağanüstü bir dönem yaşıyor'

Türkiye'ye, halkına ve yetkililerine sevgi, takdir ve hayranlık nişanesi olarak; yaklaşık 2 ay önce New York'ta kazandıkları Dünya Kupası'nı gün boyunca sergilenmek üzere yanlarında getirdiklerini belirterek sözlerine başlayan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, 'İspanya ve Türkiye, ikili ilişkiler açısından olağanüstü bir dönem yaşıyor. Bu organizasyon da bağlarımızı daha da güçlendirecek, Türk ve İspanyol şirketlerinin karşılıklı ticari çıkarlar doğrultusunda büyük anlaşmalar yapmaya devam etmesine katkı sağlayacaktır. Bugün dahil olduğumuz şey, büyümeye devam eden ve İspanyol futbolunun mükemmelliğini yeni kitlelere taşıyan uluslararası bir turnuva tarihidir. Dünya çapında 100 milyondan fazla izleyiciye ulaşma potansiyeline sahip bir organizasyondan bahsediyoruz. İspanyol futbolu bugün dünya futbolunun en büyük referans noktalarından biridir. Bunu büyük bir gururla ama aynı zamanda Türk futboluna duyduğum derin saygı ve hayranlıkla söylüyorum. İspanya hem erkeklerde hem kadınlarda dünya şampiyonudur. Olağanüstü futbolculara, büyük milli takımlara ve dünyanın en tanınmış kulüplerine sahibiz. Ayrıca Türkiye'nin yetiştirdiği bazı büyük oyuncuların İspanya'da oynuyor olduğu da bir gerçek' dedi.

'Şubat 2027'de İspanya Süper Kupası'nın yeni evi İstanbul olacak'

2027 Şubat ayında Türk taraftarların İspanya Süper Kupası'nın tadını çıkarabileceklerini aktaran Louzan, '4 büyük takımı, bir araya getiren ve özellikle Cidde ile Riyad'da bize unutulmaz futbol geceleri yaşatan heyecan dolu bir turnuva. Toplamda 150 binden fazla seyirci kapasitesine sahip üç harika stadyumda üç büyük maç oynanacak. İstanbul, 2005 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finallerine ve bizzat katılma onuruna eriştiğim 2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yaptı. İstanbul, en büyük uluslararası organizasyonları düzenlemeye tam anlamıyla hazır bir şehir. Güçlü altyapısı, muhteşem stadyumları ve en önemlisi futbolu çok özel yaşayan bir taraftar kitlesi var. Ayrıca 2027 yılında Konferans Ligi finali de yine burada, Türkiye'de gerçekleşecek. İstanbul'un Süper Kupa'yı coşkuyla kucaklayacağından ve bu organizasyonun spor aracılığıyla turizme ve şehrin dünya futbol haritasındaki ayrıcalıklı konumuna büyük katkı sağlayacağından eminiz. Bu an Türkiye'nin, Türk taraftarların ve futbol aracılığıyla ülkelerimizi daha da yakınlaştırma anıdır. Bunun tek seferlik kalmamasını, İspanyol ve Türk futbolu arasında daha güçlü bir ilişkinin başlangıcı olmasını diliyoruz. Çünkü futbol ülkeleri birleştirir, kültürleri yakınlaştırır ve 90 dakikanın çok ötesinde kalıcı bağlar kurar. Şubat 2027'de İspanya Süper Kupası'nın yeni evi İstanbul olacak ve Türk taraftarların da bu turnuvayı kendi evi gibi benimseyeceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yarı finallere Beşiktaş ve Fenerbahçe, finale ise Galatasaray stadı ev sahipliği yapacak

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında ilk kez İstanbul'da düzenlenecek. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonda Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid mücadele edecek. Turnuvanın yarı final eşleşmeleri Barcelona-Atletico Madrid ve Real Madrid-Real Sociedad olarak belirlendi. Yarı finalde Barcelona - Atletico Madrid müsabakası 2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Komleksi'nde, Real Madrid - Real Sociedad maçı ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Final ise 6 Şubat'ta RAMS Park'ta yapılacak.