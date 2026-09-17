Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Özel gereksinimli bir çocuğun hayatında doğru zamanda sunulan destek çok büyük bir fark oluşturur. Erken fark edilen bir ihtiyaç ve zamanında başlayan bir terapi, engelli bir bireye güven kazandırır. Kazandığı her yeni beceri, ailesinin hayatını da güçlendirir. Bu nedenle engelli politikalarımızı yalnızca bakım ve destek hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. Hayatın tüm alanlarını kapsayan bir hak meselesi olarak ele alıyoruz' dedi.

Bakan Göktaş, Beykoz Belediyesi Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nin (BEYMER) yeni atölyelerinin açılış törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, 'Bugün Beykoz'a, İstanbul'a kazandırılan yeni bir merkezin açılışı için bir aradayız. Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nde (BEYMER) her çocuğumuz ihtiyacı olan desteğe kolayca ulaşacak. Her ailemiz kendisini anlayan ve yanında duran güçlü bir yapının varlığını hissedecek. Özel gereksinimli bireylerimiz yeteneklerini geliştirecek, üretecek ve hayatın içinde daha fazla yer alacak. Ben böylesi değerli bir merkezin şehrimize kazandırılmasına büyük emek sarf eden Beykoz Belediye Başkanımıza ve ekibine gönülden şükranlarımı sunuyorum. Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Özel gereksinimli bir çocuğun hayatında doğru zamanda sunulan destek çok büyük bir fark oluşturur. Erken fark edilen bir ihtiyaç ve zamanında başlayan bir terapi, engelli bir bireye güven kazandırır. Kazandığı her yeni beceri, ailesinin hayatını da güçlendirir. Bu nedenle engelli politikalarımızı yalnızca bakım ve destek hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. Hayatın tüm alanlarını kapsayan bir hak meselesi olarak ele alıyoruz. Tüm hizmetlerimizi kapsayıcı ve aile odaklı bir anlayışla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 25 yıldır bu sorumlulukla hareket ediyoruz' dedi.

'Bu yıl evde bakım yardımı için sadece İstanbul'a 38 milyar lira kaynak aktardık'

Engelli vatandaşlar için kamu hizmetlerini, şehirleri ve sosyal destekleri daha kuşatıcı, daha kapsayıcı hale getirdiklerini aktaran Göktaş şunları söyledi:

'Evde bakım yardımıyla engelli vatandaşlarımızın aile ortamında desteklenmesini sağladık. Bu yıl evde bakım yardımı için sadece İstanbul'a 38 milyar lira kaynak aktardık. İstanbul'da bu ay 61 bin 689 kişi bu hizmetimizden faydalanıyor halihazırda. Diğer yandan gündüzlü bakım hizmetleriyle ailelerimize destek oluyoruz. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımız için güvenli ve üretken bir sosyal ortam sunuyoruz. Gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizde vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz. Bugün Türkiye genelinde 148 gündüzlü merkezlerimizde binlerce engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. İstanbul'da ise 12 gündüzlü merkezimizde 404 vatandaşımızın sosyal bağlarını güçlendiren ve becerilerini geliştiren çalışmalar yürütüyoruz. Burada Beykoz'umuza kazandırılan bu hizmet çok kıymetli. Özellikle erişilebilir bir araçla engelli kardeşlerimizin evlerinden alınıp tekrar bu merkezlerine bırakılması, sonra da tekrar evlerine intikal ettirilmeleri, ailelerin, annelerin aynı şekilde desteklenmesi, güçlendirilmesi çok değerli.'

'Merkezde çocuklarımızın gelişimi ilk yıllardan itibaren çok yönlü biçimde ele alınacak'

Engelli bireylerin eğitimden istihdama, erişilebilirlikten aile desteklerine kadar her alanda yanlarında olmaya Bakanlık olarak gayret ettiklerini dile getiren Göktaş, 'Özellikle erişilebilirliği engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürdürebilmesinin temel şartı olarak görüyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Erişilebilir Yaşam Merkezi bu yaklaşımın Beykoz'daki somut karşılığıdır. Merkezde çocuklarımızın gelişimi ilk yıllardan itibaren çok yönlü biçimde ele alınacak. Bu merkezde çocuklarımızın gelişimi yakından takip ediliyor ve her çocuğun, ailesinin ihtiyaç duyduğu desteğe zamanında ulaşmasına destek olunuyor. Hareketten duyu bütünlemeye, fizyoterapiden teknolojik destekli uygulamalara kadar, hatta bence Türkiye'deki ilk olan pek çok destek, yenilikçi teknoloji destekli programı da tam bu merkezde görüyoruz. Ben az önce izlerken çok heyecanlandım, kıymetli Başkanıma dedim ki hemen Genel Müdürümüzü buraya gönderiyorum. Burada yenilikçi ne varsa bizler de Türkiye genelinde diğer merkezlerimizde uygulamaya alalım' ifadelerini kullandı.

'Engellilerimizin hayatına büyük bir fedakarlıkla dokunan annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır'

Çok kıymetli bir eserin hayata geçirildiğini belirten Göktaş, 'Burada bin 400'den fazla ailemiz doğrudan hizmet alıyor, anneler destekleniyor. Ben en beni en heyecanlandıran noktalardan bir tanesi de özellikle annelerin bu merkezden çocuklarından ayrı olmadan desteklenmesi. Çocuklar burada hizmet alırken anneler beklemiyor. Onlara yönelik de özellikle psikososyal destek kapsamında ama aynı zamanda sosyalleşme alanları açılmış. Bunu çok çok değerli, çok kıymetli buluyorum. Zira gerçekten engellilerimizin hayatına büyük bir fedakarlıkla dokunan annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlara dolayısıyla bu desteği sunmayı çok kıymetli buluyorum. Burada da gerçekten özellikle Özlem Başkanımın farklı bir yaklaşımı olduğuna görüyorum. Bu vesileyle bu merkezimizin burada hizmet alan bütün vatandaşlarımıza şimdiden tekrardan hayırlı olmasını diliyorum' değerlendirmesinde bulundu.

'Beykoz'umuzun çok kıymetli hizmetlerinden bir tanesi'

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ise, bugünün Beykoz için çok özel bir gün olduğunu belirterek, 'Sevginin bilgiyle, şefkatin bilim ve teknolojiyle buluştuğu yerdeyiz. BEYMER'deyiz. Bugün burada sadece yeni atölyelerimizin açılışını yapmıyoruz; bir çocuğumuzun gelişimine daha erken dokunabileceğimiz, bir ailemizin yükünü biraz daha hafifletebileceğimiz, özel gereksinimli bireylerimizi hayata daha güçlü hazırlayabilmek için daha kapsamlı bir BEYMER'i hep beraber hizmete alıyoruz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Mahinur Bakanımıza sizler adına yürekten teşekkür ediyorum. BEYMER, özel gereksinimli bireylerimizin gelişimlerini destekleyen, sosyal hayata katılımları için onları güçlendiren ve ailelerimizin yanında olan Beykoz'umuzun çok kıymetli hizmetlerinden bir tanesi, bir yaşam merkezi. Bu merkezimizi ilçemize kazandıran bir önceki belediye başkanımıza sizlerin huzurunda ben de teşekkür etmek istiyorum' dedi.

'Türkiye'ye örnek olmasını hedefleyen yeni nesil hizmet anlayışımızın önemli bir parçası olan 5 yeni atölyemizi de hizmete açıyoruz'

Başkanvekili Gürzel, 'Bizler bu önemli hizmeti bebeğimiz gibi koruduk, ona baktık, güçlendirdik, hizmet kapasitesini büyüttük. Uzman kadromuzla ve yeni branşlarımızla genişlettik, teknolojik altyapımızı güçlendirdik. Yaptığımız her çalışmaya da teknoloji ve bilim kattık. Bugün BEYMER'i çok daha kapsamlı, çok daha güçlü bir yapıya kavuşturduk. Yalnızca 2026'nın ilk 8 ayında burada bin 475 komşumuza tam 11 bin seans gerçekleştirdik. Bu bizim için Beykoz için çok önemli bir hizmet oldu. Psikolojik danışmanlıktan dil ve konuşma terapisine, ergoterapiden çocuk gelişimine, mutfak atölyelerinden el sanatlarına, müziğe, tarıma, atlı terapiye, suda terapiye, havuzlu terapimize; hayatın her alanında çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmak için çabalıyoruz. Tabii ki bununla da yetinmiyoruz. Bugün burada Sayın Bakanımızın teşrifleriyle BEYMER'i daha da ileriye taşıyan, Türkiye'ye örnek olmasını hedefleyen yeni nesil hizmet anlayışımızın önemli bir parçası olan 5 yeni atölyemizi de hizmete açıyoruz. Hareket Atölyemiz, çocuklarımızın motor gelişimlerini, duruşlarını, dengelerini destekliyor' ifadelerini kullandı.

'Biz BEYMER'i sadece çocuklarımız için değil, özel gereksinimli bireylerin aileleri için de büyütüyoruz'

Çocuk gelişim atölyelerinde çocukların muhtemel bir problemi için erken farkındalık oluşturduğuna dikkat çeken Gürzel, şunları söyledi:

'Erkenden fark etmek için çabalıyoruz. Oyun temelli çalışmalar, değerlendirmeler ve taramalar. Bu uygulamalarla muhtemel gelişimlerinde bir farklılık, bir geri gördüğümüz bir durum varsa bunları erkenden fark ediyoruz. İhtiyaç duyulan ailelerimize hem destek oluyoruz hem de uzmanlarımıza yönlendiriyoruz. Böylelikle çocuklarımızın erken yaşta tanı koymasını ve tedavilerinin çok hızlıca başlamasını sağlıyoruz. Bunlar için çocuklarımıza farkındalık, ailelerimize farkındalık oluşturuyoruz. Duyusal Regülasyon Atölyemizde ise yine çocuklarımızın çok sevdiği ışık, ses, dokunma ve hareket ekipmanlarıyla donatılmış kontrollü bir ortam. Çocuklarımızın dikkatleri, bedensel farkındalığı ve duyu düzenleme becerilerini de burada destekliyoruz. Yine hepinizi çok heyecanlandıran bölümlerden bir tanesi de İnteraktif Atölyemiz. Burada teknolojiyi çocuklara ekranlarda sunuyoruz ancak amacımız ekranlara bağlamak değil. Onlara hareketin ve öğrenmenin, hayatın içinde yaşadıkları zorlukları ekran başında gidermek için çabalıyoruz. Sanal gerçeklik, yani VR uygulamaları ve hareket algılayıcı interaktif zeminimizde çocuklarımıza 'egzersiz yap' demiyoruz; onları fark ettirmeden, oyunlar eşliğinde aslında egzersiz yaptırmış oluyoruz. Onlar oyun oynarken odaklanma, koordinasyon ve problem çözme yeteneklerini ve becerilerini geliştiriyoruz. Biz BEYMER'i sadece çocuklarımız için değil, özel gereksinimli bireylerin aileleri için de büyütüyoruz. Sizlerin ne kadar çok emek verdiğini, nasıl büyük fedakarlıklar yaptığını en iyi biz biliyoruz. Bu sebeple 'Ben burada yalnızım, bu yolda yalnız kaldım' demeyin diye en az çocuklarımıza verdiğimiz önem kadar sizlerin de hem sosyalleşmesine hem de psikolojik olarak destek vermesi için BEYMER her zaman burada ve yanınızda.'

'Bin 777 evladımıza özel bir ödenek ayırdık'

Beykoz için önemli bir müjdeyi de açıklayan Başkan Gürzel, 'Sizlerin huzurunda Beykoz'umuz için de önemli bir müjdeyi burada vermek isterim. Yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı, uğurlu olsun. Çocuklarımız yeniden okullarına ve sıralarına kavuştular. Ailelerimizin de ihtiyaçları var, biliyoruz. Biz de Beykoz Belediyesi olarak bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerimizin yine yanında olmak için düzenlemeler yaptık bin 777 evladımıza özel bir ödenek ayırdık. Onların hem okul hem kırtasiye hem okul kıyafeti gereçleri için de ayrıca bir bütçe ayırdık. Buradan da sizlerin huzurunda müjdeyi vermiş olmak isterim. Bu destekle ailelerimizin kırtasiye ve eğitim giderlerine katkı sunacağız. Çocuklarımızın yeni dönemde okula daha güçlü ve eksiksiz başlamaları için çabalamış olacağız. Yine bizim için çok önemli bir sosyal belediyecilik katkısı oldu bu' şeklinde konuştu.