Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda (EUCYS) ülkemizi temsil eden TED Ankara Koleji öğrencisi Ceren Sel, biyoloji dalındaki projesiyle Avrupa ikincisi oldu. ANKARA (İGFA) - Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen 36. Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması (EUCYS), 15-20 Eylül 2025 tarihleri arasında Letonya'nın Riga kentinde gerçekleştirildi.

TED Ankara Koleji 12. sınıf öğrencisi Ceren Sel, Avrupa Komisyonu tarafından Letonya’nın Riga kentinde düzenlenen 36. Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda (EUCYS) biyoloji dalında Avrupa ikincisi oldu. TÜBİTAK tarafından seçilen projelerle ülkemizi temsil eden altı öğrenciden biri olan Sel, beyin tümörü ile bağırsak arasındaki ilişkiyi araştırdığı projesiyle uluslararası jüriyi etkileyerek ödüle layık görüldü.

Yaklaşık 1,5 yıl süren araştırma sürecinin ardından gelen başarıyı “tarifsiz bir gurur” olarak nitelendiren Ceren Sel, “Küçük yaşlardan beri bilime duyduğum merakı uluslararası bir platformda paylaşabilmek, hayallerimin gerçeğe dönüştüğünü görmek demek” dedi. Projesinde, enterik glia hücrelerinin salgıladığı interferon gama sitokininin glioblastoma hücre proliferasyonuna etkisini matematiksel modelle test ettiğini belirten Sel, bu alanda yeni bir bakış açısı sunduğunu ifade etti.

Bilim yolculuğunda Atatürk’ün izinden yürüdüğünü vurgulayan Sel, “Ben Atatürk’ün bilim kadınıyım diyebilme fikriyle yılmadan çalışmaya devam edeceğim” sözleriyle duygularını paylaştı.

BİYOLOJİDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMUŞTU

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan da ilham aldığını kaydeden Ceren Sel, TÜBİTAK tarafından geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen 56'ncı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında Türkiye birincisi olmuştu ve ülkemizi Riga'daki EUCYS yarışmasında temsil etme hakkını kazanmıştı.

Ceren Sel’in rehber öğretmeni Dr. Gonca Esendemir Eskin ise, “Bilime olan sevgisini somutlaştırmasında ona yol göstermek benim için büyük bir ayrıcalık oldu. Okulumuz olarak onunla gurur duyuyoruz” diyerek öğrencisinin başarısını kutladı.