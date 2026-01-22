Muhalefetin talebi üzerine gerçekleştirilen yoklama sırasında yaşanan olay, CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin tepkisine yol açtı. Milletvekilleri bulundukları sıralardan kürsüye gelerek durumu protesto etti. Tartışmaların büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Yaşanan olaya sert tepki gösteren Adan, bunun Meclis çalışmalarına yönelik bir saygısızlık olduğunu belirtti. Genel Kurul’u büyük bir sorumlulukla yönettiğini vurgulayan Adan, “Hepinize saygım var. Ancak benim yönettiğim Genel Kurul’da ciddi bir saygısızlık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Burada olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır. Kim getirdiyse ahlaksızdır” ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından Genel Kurul’un çalışmalarına devam edilmesi beklenirken, yaşanan yoklama krizi Meclis’teki gerginliği bir süre daha gündemde tuttu.