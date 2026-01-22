Emlak uzmanları, özellikle kapora dolandırıcılığı, sahte emlakçılar ve eksik ya da hatalı sözleşmeler konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Gayrimenkul Uzmanı Ali Kasaplargil, kiralama ve satın alma işlemlerinde ilk adımın yetkili emlakçıyla çalışmak ve yetki belgesini sorgulamak olduğunu belirtti. Kasaplargil, “Evi görmeden kesinlikle kapora ya da depozito verilmemeli. Kiralanacak ya da satın alınacak taşınmazın tapusu incelenmeli, mülk sahibiyle bizzat görüşülmeli. Yetkisi olmayan hiçbir emlakçı o evi kiralayamaz ya da satamaz” dedi.

Sözleşme aşamasında tüm detayların açıkça yazılması gerektiğini vurgulayan Kasaplargil, “Aidat, yakıt ve geçmiş borçlar mutlaka öğrenilmeli. Kira artış oranı, oturma süresi, evdeki demirbaşlar ve mevcut hasarlar sözleşmede tek tek yer almalı. Böylece sonradan haksız taleplerin önüne geçilir. Ayrıca tüm ödemeler mutlaka banka üzerinden yapılmalı” diye konuştu.

Kapora dolandırıcılığına dikkat

Sektörde en sık karşılaşılan sorunun kapora dolandırıcılığı olduğunu belirten Kasaplargil, “Kaporayı asla emlakçıya göndermeyin. Kapora yalnızca mülk sahibinin IBAN’ına yatırılmalı. Tapu ve kimlik bilgileri karşılaştırılmadan hiçbir ödeme yapılmamalı” uyarısında bulundu.

Kasaplargil, dolandırıcıların sıkça kullandığı bir bahaneye de dikkat çekti: “Mal sahibi ‘Benim bankamda bir sıkıntı var’ diyerek sizi başka bir hesaba yönlendirebilir. Kesinlikle kabul etmeyin. Kapora, yalnızca tapuda adı geçen mal sahibinin hesabına gönderilmeli.”

Mülkü görmeden pazarlık yapmayın

Gayrimenkul alımı öncesinde çevresel faktörlerin de araştırılması gerektiğini söyleyen Kasaplargil, “Okul, market, ulaşım ve sosyal alanlara yakınlık önemli. Isınma sorunları için bina sakinleriyle görüşülebilir. Alınacak mülk görülmeden pazarlığa girilmemeli. Yöneticiyle konuşularak ipotek, haciz gibi durumlar mutlaka araştırılmalı. Tapu aşamasında ipotek veya haciz tespit edilirse, yöntemleri bilinmeden bu tür satışlar kabul edilmemeli” dedi.