Makao'daki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, rakibini 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle mağlup etti. Karşılaşmayı yalnızca 77 dakikada tamamlayan milliler, organizasyonda bir kez daha finale adını yazdırmayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte Türkiye, 2026 Milletler Ligi'ndeki 14. maçında 11. zaferinielde ederken, yalnızca 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Yarı final başarısıyla dünya sıralamasındaki güçlü konumunu da koruyan ay-yıldızlılar, şampiyonluk için son engeli aşmaya hazırlanıyor.

Rakip Brezilya

Finalde Türkiye'nin rakibi, yarı finalde son dünya şampiyonu İtalya'yı beş set sonunda3-2 mağlup eden Brezilya oldu. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen final karşılaşması, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da oynanacak.

Türkiye, Milletler Ligi tarihinde üçüncü kez finale yükselirken, daha önce 2018 yılında ikincilik, 2023 yılında ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Filenin Sultanları şimdi, ikinci VNL kupasını müzesine götürmek için Brezilya karşısına çıkacak.