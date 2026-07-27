Ticaret Bakanlığı'ndan Yunanistan sınır kapıları için grev uyarısı

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies Gümrük Kapıları'nda görev yapan gümrük personelinin 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü 07.30-11.30 saatleri arasında dört saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kipi Gümrük İdaresi yetkilileri tarafından iletilen bilgi doğrultusunda grev süresince sınır kapılarındaki geçişlerde önemli kısıtlamalar uygulanacak.

Sadece belirli araçların geçişine izin verilecek

Grev boyunca yalnızca hassas ürün taşıyan TIR'lar ile hasta ve yaşlı yolcu taşıyan binek araçların geçişine izin verileceği bildirildi. Diğer ticari araçlar ve normal yolcu geçişlerinin ise grev nedeniyle aksayabileceği ifade edildi.

Ticari taşımacılık yapanlara planlama uyarısı

Ticaret Bakanlığı, özellikle uluslararası taşımacılık yapan sürücüler ile yolcuların, sınır kapılarında yaşanabilecek yoğunluk ve gecikmeleri dikkate alarak seyahat ve lojistik planlamalarını buna göre yapmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirilmeye devam edileceği belirtildi.