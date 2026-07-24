Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı program kapsamında Şırnak Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Ticaret Bakanı Ömer, STK temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda Şırnak'ın ekonomik kalkınması, yatırım imkanları, sınır ticareti ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Şırnak'ın son 10 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, enerjinin merkezinin Şırnak olduğunu söyledi. Bakan Bolat, ''Buradan aldığımız enerji bize motivasyon veriyor. Şırnak, ticaretin, lojistiğin, enerjinin ve uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde yer alıyor'' dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantında konuşan Bakan Bolat, geçmişte büyük acılar yaşayan Şırnak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen yatırımlarla adeta yeniden inşa edildiğini söyledi. Şırnak'ın bugün ticaret, lojistik, tarım, hayvancılık, madencilik, enerji ve petrol başta olmak üzere birçok alanda önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. Şırnaklı esnafa yeni finansman desteği müjdesi veren Bakan Bolat, pazartesi günü Şırnak Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği hesabına TESKOMB kefaletiyle 150 milyon liralık uygun şartlı kredi kaynağının aktarılacağını açıkladı. Habur Sınır Kapısında yapılan incelemelere de değinen Bolat, Irak merkezi hükümeti ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasında sağlanan uzlaşının ardından ticaretin yeniden canlandığını belirterek, 'Temmuz ayında günlük tır giriş ve çıkışları yüzde 25 arttı. Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma kapsamında Habur üzerinden Irak ve Kuveyt'e uzanan transit taşımacılık yeniden başladı. Aynı şekilde Suriye üzerinden Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine yönelik transit koridorumuz da faaliyete geçti'' diye konuştu.

Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle yeni ulaşım ve enerji koridorları oluşturmak için yoğun çalışma yürüttüğünü dile getiren Bakan Bolat, Kalkınma Yolu Projesi ile yeni demir yolu, kara yolu, petrol ve doğal gaz hatlarının bölge açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. Şırnak'ın bu koridorların tam merkezinde bulunduğunu belirten Bakan Bolat, gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle sorunların yerinde tespit edilerek Ankara'da ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Şırnak'ta milletvekili, Belediye Başkanı, valilik ve teşkilatların uyum içinde çalıştığını söyleyen Bakan Bolat, bu birlikteliğin yatırımların hızlanmasına katkı sağladığını belirtti. Konuşmasında Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de değinen Bakan Bolat, 2002 yılında dünya ekonomisinde 22'nci sırada bulunan Türkiye'nin bugün 16'ncı sıraya yükseldiğini, mal ve hizmet ihracatının 50 milyar dolardan 400 milyar dolara, milli gelirin ise 238 milyar dolardan 1 trilyon 640 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Kişi başına milli gelirin 3 bin 600 dolardan 18 bin dolar seviyesine yükseldiğini, toplam istihdamın da yaklaşık 21 milyondan 32,5 milyona çıktığını ifade eden Bolat, Türkiye'nin hedefinin dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek olduğunu söyledi. Bakan Bolat, 'Terörsüz Türkiye süreciyle kardeşliğimizi güçlendirerek daha fazla ticaret, daha fazla yatırım ve daha fazla refah üreteceğiz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' şeklinde konuştu.

Programda Bakan Bolat'a, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Sezai Uçarmak, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ebubekir Aydoğdu, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Gürlek, Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Habur Gümrük Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Habur Gümrük Müdürü Hasan Bayram ile kurum müdürleri eşlik etti.