Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta hasat sezonu yaklaşırken, bahçelerde hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Üreticiler gözünü açıklanacak resmi hasat tarihlerine çevirirken, sektör temsilcileri erken hasadın ciddi ekonomik kayıplara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"Birkaç gün erken toplamak büyük kayıp oluşturabilir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığın tam olgunlaşmadan toplanmasının randıman ve kilogram kaybına yol açabileceğini söyledi. Bir yıl boyunca verilen emeğin birkaç gün erken hasat nedeniyle değer kaybedebileceğini ifade eden Soydan, üreticilerin aceleci davranmaması gerektiğini belirtti.

Hasat tarihlerinin komisyonların sahada yapacağı incelemelerin ardından açıklanacağını hatırlatan Soydan, üreticilerin belirlenen takvime uymasının hem ürün kalitesi hem de gelir açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Erken hasat maliyeti de artırıyor

Uzmanlara göre zamanında yapılan hasat yalnızca kaliteyi korumakla kalmıyor, işçilik maliyetlerini de azaltıyor. Olgunlaşan fındığın doğal olarak yere dökülmesi sayesinde toplama işlemi daha kolay yapılırken, erken hasatta hem ürün kaybı yaşanıyor hem de işçilik süresi uzadığı için yevmiye maliyetleri artabiliyor.

Hasat tarihleri bölgelere göre değişecek

Fındığın olgunlaşma süreci rakım, iklim koşulları, güneş alma durumu ve bahçenin bulunduğu coğrafi yapıya göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle resmi hasat tarihleri sahil, orta ve yüksek kesimler için ayrı ayrı ilan edilecek.

Yetkililer, üreticilerin açıklanacak resmi tarihlere ve bahçelerindeki olgunlaşma seviyesine göre hareket etmelerinin hem rekolteyi hem de randımanı koruyacağını, böylece sezon boyunca yapılan masrafların karşılığının daha sağlıklı alınabileceğini belirtiyor.

2026 fındık hasadına, sahil kesimde (0-250 metre rakım) 7 Ağustos, orta kesimde (250-500 metre rakım) 14 ağustos, yüksek kesimde (500 metre ve üzeri rakım) 21 Ağustos'ta