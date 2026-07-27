Karara göre, kişiye özel yazışmaların ekran görüntüsünün alınarak üçüncü kişilerle paylaşılması, belirli koşullarda "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirilebilecek ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilecek.

Özel yazışmaların izinsiz paylaşımı suç sayılabilir

Yargıtay'ın değerlendirmesine göre, bir kişiye gönderilen WhatsApp mesajlarının ekran görüntüsünün alınarak, mesaj sahibinin rızası olmadan başka kişilere iletilmesi hukuki sorumluluk doğurabiliyor. Özellikle yazışmaların özel nitelikte olması ve üçüncü kişilerle paylaşılması halinde, haberleşmenin gizliliğinin ihlali kapsamında cezai işlem uygulanabileceği belirtiliyor.

Her ekran görüntüsü almak suç değil

Uzmanlara göre yalnızca ekran görüntüsü almak tek başına suç anlamına gelmiyor. Hukuki risk, bu görüntülerin izinsiz şekilde üçüncü kişilerle paylaşılması ve özel hayatın gizliliğini ihlal edecek şekilde kullanılması durumunda ortaya çıkıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan hukukçular, yazışmaların kamuya açık bir ortamda bulunmaması ve yalnızca taraflar arasında gerçekleşmesi nedeniyle, bu içeriklerin izinsiz paylaşılmasının kişilik haklarını ihlal edebileceğine dikkat çekiyor.

Kanıt amacıyla alınan görüntüler farklı değerlendirilebilir

Uygulamada birçok kişi, karşı tarafın mesajları silebileceği ihtimaline karşı ekran görüntüsü aldığını belirtiyor. Hukuk uzmanları ise delil elde etme amacıyla alınan kayıtlarla, bunların üçüncü kişiler arasında yayılması arasında hukuki açıdan önemli fark bulunduğunu ifade ediyor. Her olayın kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Dava açılması halinde hapis cezası gündeme gelebilir

Karara göre, mesaj sahibi izinsiz paylaşımı öğrenerek şikâyette bulunursa, paylaşımı yapan kişi hakkında adli süreç başlatılabiliyor. Mahkemenin olayın niteliğine göre değerlendirme yapması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi söz konusu olabiliyor.

Uzmanlar, özellikle WhatsApp, Telegram ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki özel konuşmaların ekran görüntülerini paylaşmadan önce kişilerin hukuki sorumluluklarını göz önünde bulundurmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.