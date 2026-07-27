Soruşturma, Şişli'deki bir rezidansta doğal gaz sayaçlarının bulunduğu bölümde sahipsiz bir çanta bulunması üzerine başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantada yaklaşık 9,5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan incelemelerde çantayı almaya gelen bir kişi gözaltına alınırken, ifadesi doğrultusunda aynı rezidansta kalan iki kişi daha soruşturmaya dahil edildi.

İddialara göre soruşturma kapsamında Mesut Can Tomay'ın da gözaltına alındığı, adresinde ve bağlantılı noktalarda yapılan aramalarda başka bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Şüphelilerden biyolojik örnek alınırken, dosya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlaması kapsamında değerlendirildi.

Savcılık ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söylediği belirtilen Tomay'ın, son dönemde kamuoyuna yansıyan operasyonlar nedeniyle panik yaşadığını ve bu nedenle söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ettiği aktarıldı. Pişman olduğunu beyan eden Tomay, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma ise diğer şüpheliler yönünden ve elde edilen deliller doğrultusunda adli makamlarca sürdürülüyor.