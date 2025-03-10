Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından belirlenen ASQ ödüllerinde önemli kategorilerde ödüle layık görüldü.

Avrupa’nın En İyi ve En Keyifli Havalimanları

Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller kapsamında, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları, yolcu kapasitelerine göre kendi kategorilerinde “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Avrupa’nın En Keyifli Havalimanı” ödüllerinin sahibi oldu.

En Kolay Seyahat Deneyimi ve En Temiz Havalimanları

Yolcuların geçiş süreçlerindeki performanslarına göre değerlendirilen İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, “Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu” kategorisinde en iyiler arasında yer aldı. Ayrıca, İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları, “Avrupa’nın En Temiz Havalimanı” ödülüne layık görüldü.

Milas-Bodrum Havalimanı Personeli de Ödüllendirildi

Milas-Bodrum Havalimanı ayrıca, yolcu deneyimini iyileştirme konusundaki çalışmalarıyla “Avrupa’nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı” kategorisinde en iyi havalimanlarından biri olarak değerlendirildi.

TAV Havalimanları’ndan Açıklama

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, elde edilen başarıdan duydukları gururu şu sözlerle dile getirdi:

“TAV Havalimanları olarak bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz ve çeyrek asırdır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunma hedefiyle çalışıyoruz. Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülleri, doğrudan yolcu değerlendirmeleriyle belirlendiği için bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Dört havalimanımızın kendi kategorilerinde dünyanın en iyileri arasında yer almasından büyük gurur duyuyoruz. 25 yılda, sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle havalimanı işletmeciliğinde küresel ölçekte tercih edilen bir marka haline geldik. Geçtiğimiz yıl sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında toplam 107 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

ACI World’ün ASQ Programı Nedir?

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından 2006 yılında başlatılan ASQ programı, yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek amacıyla oluşturuldu. 110 ülkede 400’den fazla havalimanının katıldığı ASQ, dünyada yolcu deneyimini en iyi şekilde analiz eden ve değerlendiren programlardan biri olarak kabul ediliyor. 2025 ASQ kazananları, dünya genelinde 700 bin yolcunun birebir değerlendirmeleriyle belirlendi.

Ödüller, 8-11 Eylül 2025 tarihleri arasında Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenecek ACI Customer Experience Global Summit kapsamında sahiplerine teslim edilecek.