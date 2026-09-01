6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alan kapsamında yeniden inşa edilen Taştepe Mahallesi'nde konutların yapımı tamamlandı, 31 Ağustos itibarıyla anahtar teslimleri başladı. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın yakından takip ettiği çalışmalarda belediye, sürecin her aşamasında mahalle sakinlerinin yanında yer aldı.

Taştepe Mahallesi'nin rezerv alan kapsamına alınmasıyla başlayan dönüşüm süreci, hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmeye başlanmasıyla son aşamaya ulaştı. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın mahalle sakinleriyle gerçekleştirdiği bilgilendirme ve istişare toplantılarıyla şekillenen süreçte Battalgazi Belediyesi; tahliye ve taşınma işlemlerinden eşyaların güvenle muhafaza edilmesine, konteynerlere yerleşen ailelerin çocuklarına servis imkânı sağlanmasından kamu kurumları arasındaki koordinasyonun yürütülmesine kadar her aşamada vatandaşların yanında yer aldı.

Dönüşüm süreci mahalle sakinlerine anlatıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 2024 yılında Taştepe Mahallesi'ni ziyaret ederek rezerv alan uygulamasının kapsamı, hak sahipliği süreci ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Mahalle buluşmalarının yanı sıra belediyede düzenlenen toplantılarda vatandaşların soruları, talepleri ve çekincileri tek tek ele alındı. Bakanlık yetkilileriyle sürdürülen görüşmeler doğrultusunda süreç hakkında mahalle sakinlerine düzenli bilgi verildi. Eski yapılaşmanın yoğun olduğu, dar sokakları nedeniyle belediye hizmetlerinin yürütülmesinde güçlük yaşanan bölgede dönüşümün gerekliliğine dikkati çeken Başkan Taşkın, toplantılarda vatandaşların hak kaybına uğramadan güvenli konutlara kavuşmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Tahliye ve taşınma sürecine belediye desteği

Rezerv alan kararının ardından başlayan tahliye işlemlerinde Battalgazi Belediyesi ekipleri sahada görev aldı. Evlerini boşaltan vatandaşların eşyalarının taşınması için araç ve personel desteği sağlandı. Yeni konutlar tamamlanıncaya kadar kullanamayacakları eşyaları bulunan ailelerin eşyaları, belediyeye ait İspendere'deki otelin depo bölümünde muhafaza edildi. Böylece tahliye edilen ailelerin karşılaştığı depolama ihtiyacına çözüm üretildi. Yaşlı, hasta, engelli ve taşınma imkânı sınırlı vatandaşların durumları ayrıca değerlendirilerek ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı. Belediye ekipleri, tahliye süresince mahallede bulunarak ihtiyaç ve talepleri yerinde takip etti.

Öğrencilerin ulaşım sorunu çözüldü

Tahliyenin ardından konteyner kentlere yerleşen ailelerin eğitim çağındaki çocuklarının okullarına ulaşımı da sürecin önemli başlıklarından biri oldu. Battalgazi Belediyesi, öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan koordinasyon sonucunda çocukların mevcut okullarına servislerle ulaşmaları sağlandı.

İnşaatlar düzenli olarak takip edildi

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayan inşaat çalışmaları, Başkan Taşkın tarafından düzenli aralıklarla yerinde incelendi. Şantiye ziyaretlerinde yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Taşkın, mahalle sakinlerinin taleplerini ilgili kurumlara iletti.

Konutların yanı sıra ticari alanlar, altyapı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının ilerleyişi de yapılan saha ziyaretleriyle takip edildi. Belediye ile mahalle muhtarlığı arasındaki iletişim süreç boyunca sürdürülürken, vatandaşlara çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi verildi.

Anahtar teslimleri başladı

Yaklaşık 2,5 yıllık bilgilendirme, tahliye, taşınma ve yapım sürecinin ardından Taştepe'de tamamlanan konutların anahtarları, 31 Ağustos itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Dönüşüm kapsamında bölgede yaklaşık 3 bin 900 konut, 107 dükkan ve 4 fırın inşa edildi. Altyapısı, ulaşım aksları, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla yeniden şekillenen Taştepe'de hak sahipleri, anahtar teslimlerinin ardından yeni konutlarına taşınmaya hazırlanıyor.

Taştepe'de geniş bir alanda gerçekleştirilen dönüşüm, yalnızca mahallenin yapı stokunun yenilenmesi açısından değil, Malatya'nın yerleşim yapısındaki farklılıkların azaltılması bakımından da önem taşıyor. Yeni konutları, ticari alanları, ulaşım aksları, altyapısı ve sosyal donatılarıyla yeniden düzenlenen bölgenin, kentte uzun yıllardır kullanılan 'çevre yolu altı' ve 'çevre yolu üstü' ayrımının ortadan kalkmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Taştepe'nin dönüşümüyle şehrin kuzey kesiminde güvenli ve planlı yeni bir yaşam alanı oluşturulurken, bölgenin kent merkeziyle sosyal ve fiziki bütünleşmesi de güçleniyor. Başkan Taşkın, Taştepe'nin yalnızca yenilenen bir mahalle olmadığını, çevresindeki mahallelerin dönüşümünü de destekleyecek önemli bir yerleşim alanına dönüştüğünü belirtti.