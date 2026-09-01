30 Ağustos Büyük Zaferi'nin yıl dönümünde, zaferin kazanıldığı topraklar bu kez sporun, mücadelenin ve gençliğin heyecanına sahne oldu. Geleneksel 18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası, 27-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kütahya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şampiyonaya 26 ilden 61 kulüp, 814 sporcu ve 32 hakem katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü folklor ekibinin gösterisiyle devam etti. Açılış programına Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı ve WAKO Dünya ve Avrupa Kick Boks Federasyonu As Başkanı Salim Kayıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile çok sayıda protokol üyesi, antrenör, hakem, sporcu ve vatandaş katıldı.

'Böylesine anlamlı bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz'

Açılışta konuşan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, tarihimizin izlerini taşıyan böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Kütahya'nın sporun merkezi olma yolundaki kararlılığına dikkat çekti.

Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ise şampiyonanın yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını vurgulayarak, geçmiş ile gelecek arasındaki bağın korunmasının önemine değindi. Ahmet Arabacı, '18 senedir burada yaptığımız sadece Kick Boks Şampiyonası değil. Geçmişi unutanlar geleceğe sağlıklı ilerleyemez. Bugün burada toplanabiliyorsak, bu salonlarda müsabakalar yapabiliyorsak; Dumlupınar'da yatan 137 bin şehidimizi unutmadığımızı göstermek için yapıyoruz. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız' dedi.

'Kick Boks yükselen bir branş'

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da organizasyona katılarak sporcularla bir araya geldi. Türk sporcuların uluslararası alandaki başarılarına dikkat çeken Kayıcı, Kick Boks'un yükselen branşlardan biri olduğunu ifade etti. Kayıcı, 'Yaklaşık 7 yıldan beri uluslararası arenada en fazla madalyayı Kick Boks branşı almakta, bununla gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

'Vali Işın'dan sporculara başarı dileği'

Programda sporculara hitap eden Kütahya Valisi Musa Işın, 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin kazanıldığı topraklarda böylesine anlamlı bir spor organizasyonunun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm sporculara başarılar diledi. Vali Musa Işın, 'Türkiye'nin dört bir tarafından çocuklarımız, vatandaşlarımız buraya gelmiş, hoş gelmiş. Ev sahipliğimizden inşallah memnun kalmışsınızdır. Tekrar bekliyoruz. Spor paylaşmaktır, kardeşliktir, barıştır, kültürel alışverişlerin olduğu alandır. Böylesi güzel organizasyonun ilimizde yapılması bizi sevindiriyor' dedi.

Gençlerin sporla buluşmasının disiplinli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Işın, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

'Protokol üyelerine ve katılımcılara plaket ve hediyeler'

Program kapsamında protokol mensuplarına plaket takdim edildi. Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ve İl Hakem Komitesi Başkanı Fatma Çakır tarafından Federasyon Başkanı Salim Kayıcı'ya çini vazo hediye edildi.

Şampiyonaya katılan 61 kulübün antrenörlerine ve 32 federasyon hakemine hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Üç gün boyunca devam eden şampiyonada farklı illerden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Zaferin anlamlı atmosferinde gerçekleştirilen müsabakalar, sporun birleştirici ve kardeşliği güçlendirici yönünü bir kez daha ortaya koyarken, Kütahya'nın spor organizasyonları açısından taşıdığı önemi de gözler önüne serdi.