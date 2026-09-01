İTO’nun İstanbul’daki perakende fiyat hareketlerini izlemek amacıyla hazırladığı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,66 yükseldi. Böylece 2026 Ağustos ayında fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,96 oranında artış gösterdi.

En sert artış eğitim harcamalarında

Ağustosta harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışı eğitim grubunda yaşandı. Eğitim harcamaları bir önceki aya göre yüzde 17,28 arttı.

Eğitimin ardından Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yüzde 8,22, Konut grubunda yüzde 2,32 ve Ulaştırma grubunda yüzde 1,43 oranında artış kaydedildi.

Diğer harcama gruplarındaki aylık değişimler ise şöyle gerçekleşti:

Ev Eşyası: yüzde 1,41 artış

Çeşitli Mal ve Hizmetler: yüzde 1,35 artış

Eğlence ve Kültür: yüzde 1,11 artış

Haberleşme: yüzde 0,86 artış

Lokanta ve Oteller: yüzde 0,72 artış

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: yüzde 0,20 artış

Sağlık harcamalarında ağustos ayında fiyat değişimi görülmedi.

Giyim ve ayakkabıda düşüş

Ağustos ayında fiyatların gerilediği tek harcama grubu ise Giyim ve Ayakkabı oldu. Bu grupta fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,08 azaldı.

İTO verilerine göre ağustos ayındaki fiyat hareketlerinde özellikle eğitim, alkollü içecekler ve tütün, konut ve ulaştırma gruplarında bazı ürün ve hizmetlerdeki dönemsel ve kamu kaynaklı fiyat değişimleri etkili oldu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde mevsimsel gelişmeler fiyatlara yansırken, giyim ve ayakkabı grubundaki düşüş de genel endeks üzerinde etkili oldu.

İstanbul’da ağustos ayında ortaya çıkan yüzde 1,66’lık aylık artış, kentte tüketici fiyatlarının yükseliş eğilimini koruduğunu gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 34,96 seviyesinde gerçekleşti.