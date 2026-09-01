Köyün tarımsal mirası olarak görülen kavunlar, bölgenin toprak yapısı ve iklim koşullarının sağladığı avantajla tamamen susuz şekilde yetiştiriliyor. Üreticiler, kavunun lezzetindeki en önemli sırrın da sulama yapılmaması olduğunu belirtiyor.

“Bir damla su bile görmemesi gerekiyor”

Altınova’da üretimin nesilden nesile aktarılan tohumlarla sürdürüldüğünü belirten üretici ve köy muhtarı Mehmet Ali Karagöz, kavunun diğer çeşitlerden farklı olduğunu ifade etti.

Karagöz, “Bizim kavunumuz sulanmaz. Yetişme döneminde bir damla dahi su verilmesi halinde kendine özgü tadını ve aromasını kaybediyor. Susuz yetiştiğinde ise şekeri ve aroması çok daha yoğun oluyor. Bu nedenle balı andıran bir lezzete sahip” dedi.

Üreticilere göre kavunun bu özelliği, Altınova’nın doğal koşullarıyla doğrudan bağlantılı. Tarladan çıkan ürünün kısa sürede alıcı bulduğu, yoğun talep nedeniyle köyde zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğu belirtiliyor.

Yüzyıllık tohumlarla üretim

Altınova kavununun bir başka dikkat çekici özelliği ise üretimde kullanılan tohumların nesiller boyunca korunması. Köylüler, dedelerinden kalan ata tohumlarını kullanarak kavun üretimini sürdürüyor.

Üreticiler, aynı tohumların farklı bölgelerde ekilmesi durumunda Altınova’daki lezzetin yakalanamadığını savunuyor. Bu nedenle kavunun yalnızca bir tarım ürünü değil, bölgenin korunması gereken yerel değerlerinden biri olduğunu düşünüyor.

“Coğrafi işaretle koruma altına alınsın”

Üreticiler, Altınova kavununun tanınırlığının artırılması ve emeğin karşılığının alınabilmesi için coğrafi işaretle tescil edilmesini istiyor.

Üretici Halil Çetin, kavunun köyün önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, “Bu kavun bizim için dedelerimizden kalan bir miras. Başka yerde yetiştirildiğinde aynı tadı vermiyor. Bu lezzetin korunmasını ve Altınova köyü adına tescillenmesini istiyoruz. Coğrafi işaret alması hem köyümüzün tanıtımına hem de üreticilerin ürününü daha değerli şekilde pazarlamasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Susuz tarıma da örnek gösteriliyor

Altınova kavunu, lezzetinin yanı sıra yetiştirme yöntemiyle de dikkat çekiyor. Sulama yapılmadan üretilebilmesi, özellikle kuraklık ve su kaynaklarının giderek önem kazandığı bir dönemde kavunu farklı bir noktaya taşıyor.

Üreticiler, yıllardır sürdürülen bu yöntemin kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyor. Köy halkı şimdi hem ata tohumlarının korunması hem de kendine özgü aromasıyla öne çıkan Altınova kavununun coğrafi işaretle tescillenmesi için yetkililerden destek bekliyor.