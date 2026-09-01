Kırşehir Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarını tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun ilk maçında Yozgat deplasmanında sahaya çıkacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kırşehir FK'da futbolcular, hazırlık maçlarının yanı sıra taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Sezon öncesi hazırlıklarını değerlendiren Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, takımın eksik mevkileri bulunduğunu belirterek transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Torun, transfer sezonu sona erene kadar eksik gördükleri bölgelere takviye yapmaya çalışacaklarını ifade ederek, 'Çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç mevkide eksik oyuncularımız var. Transfer sezonu bitinceye kadar eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Takımımız hazırlık maçları ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma dönemi geçirdi' dedi.

Kırşehir'i profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde olduklarını belirten Torun, kulübü kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak istediklerini söyledi. Şehirden daha fazla destek beklediklerini vurgulayan Torun, 'Kırşehir'den destek talep ediyoruz. Ancak vali ve belediye başkanımız dışında çok fazla destek bulamadık. Rakiplerimizi düşündüğümüzde daha büyük desteklere ihtiyacımız var. Kendi imkanlarımızla takımımızı bulunduğu konumda tutmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

TFF 3. Lig 3. gurupta mücadele edecek olan Kırşehir FK, yeni sezonun ilk maçında Yozgat deplasmanında mücadele edecek. Yeşil-beyazlı ekip, sezonu galibiyetle açarak ligde iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.